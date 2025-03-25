Yaşlılara Saygı Haftası\'nda Ziyaret

Anadolu Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Birimi Müdürü Doç. Dr. Emre Birinci ve Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Doç. Dr. Emre Birinci, Tazelenme Üniversitesi'nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Birinci, 2019 yılından bu yana Anadolu Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Tazelenme Üniversitesi'nin, 60 yaş ve üzeri bireylerin bilgi, beceri ve yeteneklerini korumayı ve geliştirmeyi amaçladığını belirtti. Şu anda 207 öğrenciye sahip olan üniversitede, en genç öğrencinin 60, en yaşlı öğrencinin ise 82 yaşında olduğunu aktaran Birinci, müfredatın öğrencilerin ihtiyaçları ve ilgi alanları doğrultusunda hazırlandığını ifade etti. Dersler arasında Egzersiz, Hukuk, İngilizce, Nöroloji, Ağız ve Diş Sağlığı, Müzik Terapisi, Psikiyatri, Psikoloji, Akılcı İlaç Kullanımı, Sosyal Politika, İletişim, Beslenme İlkeleri, Astronomi ve Evren Bilimi, Fotoğrafçılık, Sosyal Medya Kullanımı ve Güvenliği, Tango, Kişisel Bakım, Arkeoloji ve Mikrobiyoloji gibi konuların yer aldığı belirtildi.

Vali Hüseyin Aksoy ise yaşlı bireylerin toplumsal hayatta aktif rol almasının önemine dikkat çekerek, Tazelenme Üniversitesi'nin bu yöndeki çalışmalarını olumlu bulduğunu ifade etti. - ESKİŞEHİR