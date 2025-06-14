Fırat Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencileri anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Öğrencileri tarafından yaşlılara yönelik teknoloji dostu yaşam ve yaşlılar için basitleştirilmiş rehber eğitimi verildi. Ardından huzurevinde kalan yaşlılar için müzik dinletisi gerçekleştirildi. - ELAZIĞ
Son Dakika › Yerel › Yaşlılara Teknoloji Rehberliği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?