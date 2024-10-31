Yatağan\'da Kadınlara El Sanatları Kursu

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Yatağan Gençlik Merkezi'nin el sanatları kursu, kadınlara sanatsal becerilerini geliştirme imkanı sunuyor.

Yatağan Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen el sanatları kursu, kadınların sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarmasına ve mesleki becerilerini geliştirmesine imkan tanıyor. Kursa katılan kadınlar, el sanatlarının farklı alanlarında hem kendilerini geliştiriyor hem de sosyal bir ortamda dayanışma içinde bir araya geliyor.

Kurs eğitmeni Deniz Çallı, bu tür kursların kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımını teşvik ettiğini vurgularken, kursiyerler de kursun kendilerine büyük katkı sağladığını belirtti. - MUĞLA