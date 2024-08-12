Yavru kedileri süpürge sapıyla öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Yerel

Yavru kedileri süpürge sapıyla öldüren şahıs tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde evinin bahçesindeki 3 yavru kediyi vahşice fırça sapı ile öldüren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12.08.2024 20:40
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Yavru kedileri süpürge sapıyla öldüren şahıs tutuklandı

Kedileri, evinin mutfağına girdiği için öldürmüş

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde evinin bahçesindeki 3 yavru kediyi vahşice fırça sapı ile öldüren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Salihli'nin Sağlık Mahallesi Kurudere Caddesi mevkiinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş (69), evinin arka bahçesinde balkonun alt kısmında bulunan yavru kedileri fırça sapı ile öldürmeye başladı.

Yaşanan olayı cep telefonları ile kayıt altına alan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

M.Ş, ifadesinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

M.Ş'nin ifadesinde 'Yavru kediler mutfağıma girip çıkıyordu. Defalarca engellemeye çalıştım. O gün sinirlerime hakim olamayınca bu eylemi gerçekleştirdim' dediği iddia edildi.

Dernekler basın açıklaması yaptı

Öte yandan Salihli'de 3 yavru kedinin öldürülmesiyle ilgili olarak Salihli Adliyesi önünde bir araya gelen sivil toplum örgütleri yaşanan olayı kınadı.

Salihli Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Funda Canseven, "Bugün burada 3 yavru kedinin sesi olmak için toplanmış bulunuyoruz. Türkiye'de yaşayan bütün sokak hayvanlarının yaşam hakkı için toplanmış bulunuyoruz. 3 yavru kedinin canice katledilmesine dair videoyu bütün ülke izledi. Hepimizin yüreği yandı. Bu görüntüler artık yürek sızlamasının ötesine geçen bir durum. Bizler hem Manisa, hem de İzmir Barosu olarak davanın takipçisi olacağız. Toplumda hepimizin yüreklerinde infial uyandıran bir olay olmuştur. Umarım hak ettiği cezayı alır"

İzmir Barosu avukatlarından Bilge Berk ise "Sokakta hayvan istemiyoruzun tezahürü, her yerde şiddettir. Bizler hukukçular olarak bu yasa ile mücadele de elimizden geleni yapacağız. Bu yasa ile ilgili olarak CHP'nin acil olarak Anayasa Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma davasını açmasını bekliyoruz." Dedi.

Kaynak: İHA

Salihli, Manisa, Hayvan Hakları, Suç, Hukuk, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yavru kedileri süpürge sapıyla öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika

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