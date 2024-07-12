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Yavrularını emziren dağ keçisi kamerada

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yavrularını emziren dağ keçisi, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler tarafından görüntülendi.

UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan kapalı ekosistemi, coğrafi yapısı ve doğal güzellikleriyle birçok hayvan türüne ve yaban hayatına ev sahipliği yapan Karanlık Kanyon'da yavrularını emziren dağ keçileri görüntülendi. Yerli ve yabancı turistler tarafından seyredilen bu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. O anlar izleyenleri tebessüm ettirdi.