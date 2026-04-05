Ağıralioğlu'ndan Belediye Başkanlarına Destek
Ağıralioğlu'ndan Belediye Başkanlarına Destek

05.04.2026 23:45
Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Bilecik'te düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, belediye başkanlarının tutuklu yargılanmasını eleştirerek, "Tayyip Erdoğan millet iradesi mağdur edilince milletin sinesinde açtığı yaranın kudreti ile iktidar olmuş bir adamdır. Yani sen seçilmiş bir belediye başkanı olarak şiir okudun diye zindana girdin, şiir okudun diye, belediyeni elinden aldılar diye bu millet, 'Benim irademi benim elimden alana cezasını veririm' dediği için, millet iradesini tanımayanlara cezasını verdiği için sen 24 yıldır iktidardasın" dedi.

Ağıralioğlu, Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda vatandaşlarla bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kürsüye çıkan Ağıralioğlu, gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Ailesini tefeciye düşürmüş baba durumuna düştüler"

Ekonomik krize işaret eden Ağıralioğlu, yüksek faiz ödemelerine değinerek, "750 milyar dolar faiz ödemişler. Faiz neden ödeniyor biliyor musunuz? Ayaklarını yorganlarına göre uzatmadıkları için. Gelirlerinden çok giderleri olduğu ve bunu umursamadıkları için. 'Harcayalım para buluruz, harcayalım sonra hallederiz, harcayalım sonra elden çıkarma bazı imar değişiklikleri ile rant oluştururuz' dedikleri için, ailesini tefeciye düşürmüş baba durumuna düştüler. Milletlerini tefeciye düşürmüş baba durumuna düştüler. 750 milyar dolarımızı dünyanın faiz lobilerinin cebine indirdiler 24 senede" diye konuştu.

"Siz yönettiğiniz ülkede hiç kimsenin çocuğunu itip kakmamalısınız"

Adalet sistemini eleştiren Ağıralioğlu, "Adalet sistemi gecikiyor. Adaletin bir sürü ithamın altında örselendiği günlere şahit oluyoruz. Onları ortadan kaldıramıyorlar. Siz şiir okudunuz, zindana girdiniz. Sizin ülkenizde hiç kimse fikrinden dolayı zindana girmemelidir. Siz inancınızdan dolayı örselendiniz, sizin yönettiğiniz ülkeden hiç kimse inancından dolayı örselenmemelidir. Sizin çocuklarınız itildi kakıldı, siz yönettiğiniz ülkede hiç kimsenin çocuğunu itip kakmamalısınız" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlarının tutuklu yargılanmalarına tepki gösteren Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

" 'Yolsuzluk bizim dönemimizde olursa, biz yolsuzluk yaptığına inandığımız belediye başkanlarını dinlendiriyoruz. Ama muhalefetin belediye başkanlarının yapıp yapmadıklarını öğrenmek için bile onların hepsini toplayıp cezaevine atıyoruz.' Tayyip Erdoğan millet iradesi mağdur edilince milletin sinesinde açtığı yaranın kudreti ile iktidar olmuş bir adamdır. Yani sen seçilmiş bir belediye başkanı olarak şiir okudun diye zindana girdin, şiir okudun diye belediyeni elinden aldılar diye bu millet, 'Benim irademi benim elimden alana cezasını veririm' dediği için, millet iradesini tanımayanlara cezasını verdiği için sen 24 yıldır iktidardasın."

Cumhurbaşkanının vazifesi şudur, millet iradesini göreceksiniz. Yolsuzluğu tabii ki araştıracaksınız. Yolsuzluk araştırırken Belediye encümenleriniz fazla diye, kanuni hakkınız olabilir, kanun size böyle bir imkan veriyor olabilir, tutukladığınız belediye başkanlarından sonra, el çektirdiğiniz belediye başkanlarının yerine belediye encümenleriniz fazla diye kanundan doğan haksız hakkınızı kullanmaya heves ederseniz millet iradesine saygısızlık yapmış olursunuz."

Kaynak: ANKA

