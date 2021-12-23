Üye Girişi
Yayınlanan genelge mahalleli için umut ışığı olduEskişehir kent genelinde onlarca metruk ev yıkılma veya onarım bekliyorMahallelerindeki metruk... - Son Dakika

Yayınlanan genelge mahalleli için umut ışığı olduEskişehir kent genelinde onlarca metruk ev yıkılma veya onarım bekliyorMahallelerindeki metruk...

23.12.2021 11:39

- Yayınlanan genelge mahalleli için umut ışığı oldu Eskişehir kent genelinde onlarca metruk ev yıkılma veya onarım bekliyor Mahallelerindeki metruk evlerin yıkılması için yetkililere seslendiler Dede Mahallesi'nde yaşayan İlhan Coşkunlar: "Mahallemizde bu şekilde 40-50 tane metruk ev var"...

- Yayınlanan genelge mahalleli için umut ışığı oldu

Eskişehir kent genelinde onlarca metruk ev yıkılma veya onarım bekliyor

Mahallelerindeki metruk evlerin yıkılması için yetkililere seslendiler

Dede Mahallesi'nde yaşayan İlhan Coşkunlar:

"Mahallemizde bu şekilde 40-50 tane metruk ev var"

Yücel Hünerlibaş:

"Uyuşturucu kullanan insanlar geliyor"

ESKİŞEHİR - İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede, metruk yapıların yıkılması veya onarılmasıyla ilgili talimat, bu tip evlerin bulunduğu bölgelerdeki vatandaşları umutlandırdı. Vatandaşlar bu tip evlerle ilgili hemen çalışma yapılmasını beklerken, Eskişehir kent genelinde onlarca yapı bulunduğu belirtiliyor.

Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede, kamu düzeni ve güvenliğinin muhafazası, kent estetiğinin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi, uyuşturucu/uyarıcı madde temini ve kullanımı başta olmak üzere suç ve suçlu ile mücadele kapsamında ülke genelindeki metruk binaların tespit edilmesi, iyileştirilmesi veya rehabilite edilmesi, yıkılması ve bu binaların kullanımının engellenmesine yönelik tedbirler hatırlatılmıştı.

"Metruk Bina" kayıt ve açıklama alanı eklendi

Ayrıca genelgeyle birlikte valilik ve belediye yetkililerince metruk olduğu tespit edilen binalara adres kaydı yapılması da engellenmiş oldu. Yani böylelikle okul kaydı veya farklı gerekçelerle metruk bina olarak belirlenen yapılara adres kaydı yapılamayacak. Bu doğrultuda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce, Mekansal Adres Kayıt Sistemi ve Adres Kayıt Sisteminde yapı ve bina katmanlarına "Metruk Bina" kayıt ve açıklama alanı eklendi. Böylelikle metruk bina olduğu tespit edilen yapılara ilişkin bilgiler yetkili idarelerce, MAKS ve AKS üzerinden gecikmeksizin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne bildirilmesi sağlanacak.

Odunpazarı halkı genelgenin uygulanmasını bekliyor

Bakanlık tarafından yayınlanan genelge sonrası, metruk evlerin bulunduğu birçok mahallede umut ışığı yanmış oldu. Eskişehir'in en eski yerleşim yerlerinden olan Odunpazarı'nda bulunan Dede Mahallesi de bunlardan sadece birisi. Yıllardır metruk evlerle mücadele verilen mahallede halk, bugüne kadar yalnız bırakılmaktan şikayetçi oluyor. Çocukların ve kadınların her an tehlikede olduğu, akşam saatlerinde yaş ve cinsiyet ayırt etmeksizin dışarı çıkarken tedirgin olunan mahallede vatandaşlar, genelgenin yürürlüğe girmesini bekliyor.

"Mahallemizde bu şekilde 40-50 tane ev var"

Doğduğu günden beri Dede Mahallesi'nde yaşayan İlhan Coşkunlar, metruk evlerde birilerine zarar verilmesinden çekindiklerini söyledi. Mahallede bu şekilde yaklaşık 50 tane evin olduğunu ve hiç kimsenin ilgilenmediğini belirten Coşkunlar, "Eskişehir'in ilk kuruluş yeri Odunpazarı'dır. Fakat mahallemizle hiç ilgilenilmiyor. Bu metruk evlerde değişik insanlar kalıyor. Buralarda bir çocuğun veya kadının zarar görmesi mi gerekiyor? Ondan sonra mı yıkılması gerekiyor? Hiç ilgi yok. Beklentilerimizin hiç birisi olmuyor. Bugün Eskişehir, Köprübaşı veya Odunpazarı merkezinden ibaret gibi gözüküyor. Mahallemize yapılan hizmetlerden memnun değiliz. Bu metruk binaların hepsi aşırı derecede sakıncalı. Mahallemizde bu şekilde 40-50 tane ev var. Bağımlılar buradan çıkmıyor. Onların meskeni burası. Mal sahipleri evlerini sattılar veya kiraya gittiler. Buralarla hiç ilgilenmiyorlar. Mülk sahipleri ya gelip tadilatını yapıp kendisi oturacak, ya kiraya verecek ya da komple yıkacak" ifadelerini kullandı.

"Bu evlere uyuşturucu kullanan insanlar geliyor"

Özellikle hava karardıktan sonra metruk evlere genelde bağımlıların geldiğini belirten Yücel Hünerlibaş, doğma büyüme Dede Mahallesi'nde yaşıyor. Havaların soğuması ile birlikte bu evlere girip çıkanların arttığını, bundan çok rahatsız olduğunu belirten Hünerlibaş, şunları söyledi:

"Hava karardıktan sonra uyuşturucu kullanan insanlar geliyor. Gelip geçen dahi çok rahatsız oluyor. Şu görüntü hiç yakışmıyor. Buraya bir tane çocuk girse, burası yıkılsa bunun sorumlusu kim olacak? Çoluk çocuğa buralarda sıkıntılı durumlar yaşansa bunun sorumlusu kim olacak? Hiç hoş olmayan olaylar yaşanabilir burada. Olduktan sonra gelip buralar yıkılırsa bir anlamı olmayacak. Önemli olan bu tip olayların önüne geçilmesidir.

Yayınlanan genelge mahalleli için umut ışığı olduEskişehir kent genelinde onlarca metruk ev yıkılma veya onarım bekliyorMahallelerindeki metruk...
Yayınlanan genelge mahalleli için umut ışığı olduEskişehir kent genelinde onlarca metruk ev yıkılma veya onarım bekliyorMahallelerindeki metruk...
Yayınlanan genelge mahalleli için umut ışığı olduEskişehir kent genelinde onlarca metruk ev yıkılma veya onarım bekliyorMahallelerindeki metruk...
Yayınlanan genelge mahalleli için umut ışığı olduEskişehir kent genelinde onlarca metruk ev yıkılma veya onarım bekliyorMahallelerindeki metruk...

İçişleri Bakanlığı, Odunpazarı, Uyuşturucu, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yayınlanan genelge mahalleli için umut ışığı olduEskişehir kent genelinde onlarca metruk ev yıkılma veya onarım bekliyorMahallelerindeki metruk... - Son Dakika


YORUMLAR
500
Acun Ilıcalı "Dünyanın En Etkili 500 İş İnsanı" arasında yerini aldı Acun Ilıcalı "Dünyanın En Etkili 500 İş İnsanı" arasında yerini aldı         
13:33
Kemal Kılıçdaroğlu: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz Kemal Kılıçdaroğlu: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz         
13:20
Dövizin çakılmasıyla fiyatlarını indiren ilk market Tarım Kredi oldu: Fiyatlarda yüzde 30 indirim yaptık Dövizin çakılmasıyla fiyatlarını indiren ilk market Tarım Kredi oldu: Fiyatlarda yüzde 30 indirim yaptık         
13:09
Eşini öldüren kocaya ikinci kez iyi hal ve tahrik indirimi uygulandı Eşini öldüren kocaya ikinci kez iyi hal ve tahrik indirimi uygulandı         
12:59
Merkez Bankası yeni sisteme ilişkin kur seviyelerini paylaştı: Dolar 11,63, euro 13,18 Merkez Bankası yeni sisteme ilişkin kur seviyelerini paylaştı: Dolar 11,63, euro 13,18         
12:46
2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var 2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var         
12:21
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu         
11:10
Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor         
10:46
"Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti         
10:24
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada 2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada         
09:51
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51
Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat         
17:18
Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir         
16:09

Son Dakika Haberleri
13:33 Acun Ilıcalı "Dünyanın En Etkili 500 İş İnsanı" arasında yerini aldı
13:24 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 80 bin TL tazminat ödemeye mahkum oldu
13:20 Kemal Kılıçdaroğlu: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz
13:16 Bakan Karaismailoğlu'ndan köprü ve otoyol zammına ilişkin açıklama: Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden karşılayacağız
12:57 Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek
12:56 Doğum yapan adam, hastanede kendisine "Anne" dedi diyen hemşireye saldırdı
12:54 Mahallenin kleptoman kedisi Keith
12:40 La Casa De Papel'in yeni bölümleri İstanbul'da mı çekilecek? Peki İstanbul karakteri kim?
12:19 Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi
12:18 Son Dakika: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 13:51:05. #1.12#
SON DAKİKA: Yayınlanan genelge mahalleli için umut ışığı olduEskişehir kent genelinde onlarca metruk ev yıkılma veya onarım bekliyorMahallelerindeki metruk... - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement