Yayladağı Gümrük Kapısı\'nda dostluk iftarı

Hatay'dan Suriye'ye açılan Yayladağı Gümrük Kapısında Türk ve Suriyeli gümrük çalışanları iftar sofrasında bir araya geldi.

Anda Kardeşe Vefa Derneğince organize edilen iftar sofrası tampon bölgede kuruldu.

Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ve Keseb Gümrük Müdürü Husam El Hammud ve iki taraf gümrük personellerin de katıldığı programda birlikte iftar açıldı.

Yemek sonrası dualar edildi, taraflar birbirlerine hayırlı ramazanlar temennisinde bulundu. - HATAY