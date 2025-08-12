Yayladağı\'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangını çok sayıda ekibin ve vatandaşın müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangını söndürme çalışmalarına katılan Hisarcık Mahallesi Muhtarı Murat Uylaş'ın ve vatandaşların suyun bitmesi üzerine kendi imkanlarıyla avuçlarıyla yangına müdahale etmeye çalışmaları takdir topladı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Yayladağı ilçesi Arslanyazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıktı. Alevlere Hatay Valiliği koordinesinde; Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Destek İllerin ekipleri, Yayladağı Belediyesi ile TAMP kapsamında görevli kurum ve kuruluşların personeli ile vatandaşlarla müdahale etti. Çevre mahalleden gelen vatandaşlarla söndürme çalışmalarına katılan Hisarcık Mahallesi Muhtarı Murat Uylaş ve beraberindekileri, suyun bitmesi üzerine yanan yere avuçlarıyla toprak atarak söndürmeye çalıştılar. Yangını söndürmek için gösterilen mücadele takdir topladı. - HATAY