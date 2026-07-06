Yaz Kur\'an Kursları Bursa\'da Başladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, 2026 yılı Yaz Kur'an Kursları Açılışı Bursa'da gerçekleştirilen programla başlattı. Yaz Kur'an kurslarının yalnızca dini eğitim verilen yerler olmadığını, aynı zamanda çocukların manevi gelişimine, sosyal becerilerine ve karakter eğitimine katkı sağlayan önemli eğitim yuvaları olduğunu belirten Arpaguş, geçen yıl 2 milyon 500 bin çocuğun bu kurslarda eğitim aldığını belirterek, bu yıl da aynı heyecanla daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bursa'da düzenlenen 2026 yılı Yaz Kur'an Kursları Açılış Programı yoğun katılımla gerçekleşti. Bursa'nın ilçelerinden gelen öğrenci ve velilerin haricinde diğer illerden de davetliler yer aldı. Okulların tatile girmesiyle birlikte Türkiye genelinde yaz Kur'an kurslarının başladığını belirten Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, camilerin ve Kur'an kurslarının yeniden çocuk sesleriyle şenleneceğini söyledi. Yaz Kur'an kurslarının yıllardır çocukları Kur'an-ı Kerim'le, camiyle ve manevi değerlerle buluşturduğunu dile getiren Arpaguş, kursların sadece dini bilgi kazandırmadığını, aynı zamanda çocukların sosyal gelişimlerine ve ruh dünyalarına da önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Konuşmasında kursların temel hedefini anlatan Arpaguş, "Camilerimizin huzur veren, güven aşılayan ve gönülleri dinlendiren manevi ikliminde her yıl gerçekleştirdiğimiz bu eğitimin temel gayesi, Kur'an ve sünnetin rehberliğinde sorumluluk sahibi, vicdanlı, merhametli, dürüst ve güzel ahlaklı bireyler yetiştirmek ve onları bu değerlerle donatıp geleceğe hazırlamaktır. Çocukların iyi bir insan ve iyi bir Müslüman olarak yetişmesi en öncelikli görevimizdir. Güçlü karakter ve sağlıklı kişiliği, insanın rabbiyle, kitabıyla, peygamberiyle ve mabediyle kurduğu sağlam bağlarla mümkün olacaktır. Toplumların geleceğinin bugün yetişen çocukların değer dünyasında şekillenmektedir. Bugün burada, sadece bir yaz Kur'an kursu açılışını yapmıyor, geleceğimize yönelik paha biçilemez bir manevi yatırımın da temelini atmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Teknolojinin hayatın her alanını hızla değiştirdiği bir dönemde manevi değerlerin korunmasının önemine dikkat çeken Arpaguş, çocukların maddi gelişimleri kadar manevi gelişimlerinin de desteklenmesi gerektiğini söyledi. Zararlı fikir ve akımların yaygınlaştığı günümüzde ailelerin bu konuda daha hassas davranmasının önemine işaret etti. 2025 yılında gerçekleştirilen yaz Kur'an kurslarına ilişkin verileri de paylaşan Arpaguş, "Geride bıraktığımız 2025 yılında ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilen yaz Kur'an kurslarımız büyük bir iyilik, irfan ve ahlak seferberliğine dönüşmüştür. Fedakar öğreticilerimizin rehberliğinde, camilerimiz ve Kur'an kurslarımızda yürüttüğümüz bu eğitim sayesinde 2 milyon 500 bin evladımız Kur'an-ı Kerim'le, camiyle ve manevi değerlerle buluşma imkanı elde etmiştir" dedi.

Bu rakamların yalnızca sayısal bir başarı olmadığını ifade eden Arpaguş, her bir öğrencinin Kur'an'la tanışan yeni bir çocuk ve umutla geleceğe hazırlanan bir nesli temsil ettiğini belirtti. Kur'an eğitimini yalnızca bilgi aktarımı olarak görmediklerini söyleyen Arpaguş, "Bu sebeple bizler, Kur'an eğitimini bir insan yetiştirme eylemi olarak görüyoruz. Kur'an'ın ortaya koyduğu değerleri hayata taşıyabilen erdemli bireyler yetiştirme faaliyeti olarak görüyoruz. Çocukların gönüllerine dokunan bir eğitim anlayışını benimsiyoruz. En büyük hedeflerimizden biri de çocukların Allah sevgisini, Peygamber sevgisini ve cami sevgisini kazanmasıdır" diye konuştu.

Velilere de çağrıda bulunan Arpaguş, aile desteğinin eğitimde belirleyici rol oynadığını belirterek, "Çocuklar, anne ve babalarının değer verdiği şeylere değer verir; onların önemsediklerini önemserler. Ailelerin sahiplenmediği eğitimin başarıya ulaşması oldukça zordur" ifadelerini kullandı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız ise, "Çocukluk ve gençlik yılları insan hayatının en güçlü izlerin bırakıldığı dönemlerdir. Bu yıllarda edinilen bilgi kadar kazanılan değerler de insanın karakterini, hayata bakışını, geleceğe dair duruşunu şekillendirir. Yaz Kur'an kursları da yalnızca belirli bilgilerin aktarıldığı eğitim ortamları değil, aynı zamanda ahlakın, merhametin, saygının ve sorumluluk bilincinin filizlendiği güçlü eğitim iklimlerdir" dedi.

Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır da, "Bursa'dan yakılan bu meşale, Anadolu'nun dört bir yanında daha kaliteli, verimli, ihlaslı, muhabbetli bir şekilde devam edecektir. Bizlere bu nimeti ihsan eden rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bu güzel hizmetleri yapmamıza vesile olan devlet büyüklerimize de Rabbim uzun ömürler versin. hizmetlerini daim eylesin" şeklinde konuştu.

Daha sonra, Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler, kendi şehirlerinden selamları salondakilere iletti. 4 ve 6 yaş aralığındaki çocukların yaptığı gösteri ise uzun süre alkışlandı. - BURSA