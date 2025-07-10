Yaz Kur'an Kursları Erzincan'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yaz Kur'an Kursları Erzincan'da Başladı

Yaz Kur\'an Kursları Erzincan\'da Başladı
10.07.2025 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da Yavuz Selim Camii'nde Yaz Kur'an kursları coşkulu bir programla başladı.

Erzincan'da Yaz Kur'an Kursları, Yavuz Selim Camii'nde düzenlenen bir programla başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öncülüğünde ülke genelinde düzenlenen "Şehirlerin Kalbi Camiide Buluşalım - Camii Çocuk Buluşması" temalı etkinliklerin Erzincan ayağı, coşkulu bir törene sahne oldu. Yavuz Selim Camii'nde gerçekleştirilen programa yoğun katılım sağlanırken, 2025 yılı Yaz Kur'an Kursları da bu vesileyle kapılarını açtı.

7-10 yaş grubundaki çocukların renk kattığı etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilavetinden ilahilere, eğlenceli yarışmalardan ikramlara kadar dopdolu bir gün yaşandı. Maneviyat ve neşenin buluştuğu program, cami avlusunu adeta bir bayram yerine çevirdi.

Program kapsamında çocuklar ilahiler seslendirdi, çeşitli oyunlarla hem eğlendi hem de sosyalleşti. Halat çekme, çuval yarışı, yüz boyama gibi etkinliklerle cami avlusu renkli görüntülere sahne oldu. Program sonunda dağıtılan aşure ve dondurma ise çocukların yüzünü güldürdü.

Aileler, cami atmosferinde çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşarken, bu tür etkinliklerin yıl boyunca devam etmesini temenni etti.

Programda konuşan Vali Aydoğdu, camiyi dolduran çocuklara seslenerek, "Sizlerin varlığı burayı cennet bahçelerinden bir gül bahçesi haline getiriyor. Bu kurslar sadece Kur'an-ı Kerim'i değil; ahlakı, erdemi, kardeşliği ve dayanışmayı da öğretiyor" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, erzincan, Eğitim, Kültür, Çocuk, Yerel, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaz Kur'an Kursları Erzincan'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kan donduran kaza Motosikletlinin ayağı koptu Kan donduran kaza! Motosikletlinin ayağı koptu
Traktöre çarpan otomobilde üsteğmen hayatını kaybetti, eşi ağır yaralı Traktöre çarpan otomobilde üsteğmen hayatını kaybetti, eşi ağır yaralı
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu
Rekabet Kurumu’ndan OPET’e 131,3 milyon liralık ceza Rekabet Kurumu'ndan OPET'e 131,3 milyon liralık ceza
Sokakta yürürken tartıştığı 3 kişi tarafından sopa ve tekmelerle darbedildi Sokakta yürürken tartıştığı 3 kişi tarafından sopa ve tekmelerle darbedildi
Dünya bunu konuşuyor Carlo Ancelotti’ye hapis cezası Dünya bunu konuşuyor! Carlo Ancelotti'ye hapis cezası
Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in ifadesi ortaya çıktı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in ifadesi ortaya çıktı
Minguzzi ailesini tehdit davasında karar: 5 yıl 3 ay hapis ve tahliye Minguzzi ailesini tehdit davasında karar: 5 yıl 3 ay hapis ve tahliye
ABD’den çok konuşulacak ’yaptırım’ kararı Aralarında Türkiye de var ABD'den çok konuşulacak 'yaptırım' kararı! Aralarında Türkiye de var
Çırılçıplak araçların önünü kesen kadını sürücü darbetti Çırılçıplak araçların önünü kesen kadını sürücü darbetti

14:45
Özdağ: Ekrem İmamoğlu görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor
Özdağ: Ekrem İmamoğlu görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor
13:52
İletişim Başkanlığı’nda devir teslim Altun bu sözlerle veda etti
İletişim Başkanlığı'nda devir teslim! Altun bu sözlerle veda etti
13:43
Doktordan tıbbi sekretere taciz Detaylar mide bulandırdı
Doktordan tıbbi sekretere taciz! Detaylar mide bulandırdı
13:41
Şile Belediyesi’ne soruşturmayı başlatan ifade: 8 milyon TL rüşvet verdim
Şile Belediyesi'ne soruşturmayı başlatan ifade: 8 milyon TL rüşvet verdim
13:04
MSB, 12 askerin şehit olduğu metan gazı faciasının detaylarını anlattı
MSB, 12 askerin şehit olduğu metan gazı faciasının detaylarını anlattı
00:04
Hükümet karşıtı protestolar Kenya’yı savaş alanına çevirdi: 31 ölü, 107 yaralı, 532 tutuklu
Hükümet karşıtı protestolar Kenya'yı savaş alanına çevirdi: 31 ölü, 107 yaralı, 532 tutuklu
23:33
3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı
3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı
23:01
Hamas, Trump’ın Gazze’de ateşkes teklifini kabul etti: 10 esiri serbest bırakmaya hazırız
Hamas, Trump'ın Gazze'de ateşkes teklifini kabul etti: 10 esiri serbest bırakmaya hazırız
22:48
CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin
CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin
22:33
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak
22:15
Cinayet şüphelisi, polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetti
Cinayet şüphelisi, polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetti
21:46
AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyona açık olur
AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyona açık olur
21:42
Yaşlı kadın yanarak can verdi Eşi kaçarken gözaltına alındı
Yaşlı kadın yanarak can verdi! Eşi kaçarken gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2025 15:13:31. #7.11#
SON DAKİKA: Yaz Kur'an Kursları Erzincan'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.