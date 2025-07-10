Yaz Kur\'an Kursları Erzincan\'da Başladı

Erzincan'da Yaz Kur'an Kursları, Yavuz Selim Camii'nde düzenlenen bir programla başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öncülüğünde ülke genelinde düzenlenen "Şehirlerin Kalbi Camiide Buluşalım - Camii Çocuk Buluşması" temalı etkinliklerin Erzincan ayağı, coşkulu bir törene sahne oldu. Yavuz Selim Camii'nde gerçekleştirilen programa yoğun katılım sağlanırken, 2025 yılı Yaz Kur'an Kursları da bu vesileyle kapılarını açtı.

7-10 yaş grubundaki çocukların renk kattığı etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilavetinden ilahilere, eğlenceli yarışmalardan ikramlara kadar dopdolu bir gün yaşandı. Maneviyat ve neşenin buluştuğu program, cami avlusunu adeta bir bayram yerine çevirdi.

Program kapsamında çocuklar ilahiler seslendirdi, çeşitli oyunlarla hem eğlendi hem de sosyalleşti. Halat çekme, çuval yarışı, yüz boyama gibi etkinliklerle cami avlusu renkli görüntülere sahne oldu. Program sonunda dağıtılan aşure ve dondurma ise çocukların yüzünü güldürdü.

Aileler, cami atmosferinde çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşarken, bu tür etkinliklerin yıl boyunca devam etmesini temenni etti.

Programda konuşan Vali Aydoğdu, camiyi dolduran çocuklara seslenerek, "Sizlerin varlığı burayı cennet bahçelerinden bir gül bahçesi haline getiriyor. Bu kurslar sadece Kur'an-ı Kerim'i değil; ahlakı, erdemi, kardeşliği ve dayanışmayı da öğretiyor" dedi. - ERZİNCAN