Yaz Kur\'an Kursu Pikniği

Balıkesir'in Gönen'e bağlı Sebepli Mahallesi'nde Yaz Kur'an Kursu'nun sona ermesiyle birlikte öğrenciler, mahalle imamı tarafından düzenlenen piknikte bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde 6 Temmuz'da başlayan 2026 yılı Yaz Kur'an Kursları, 14 Ağustos'ta sona erecek. Kurs sürecinin tamamlanması dolayısıyla Sebepli Mahallesi'nde Kur'an kursuna katılan öğrenciler için piknik programı düzenlendi.

Piknikte bir araya gelen çocuklar, açık havada çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirirken, birlikte yemek yiyerek güzel anlar yaşadı. Programın ardından öğrenciler, mahalle imamı öncülüğünde açık havada hep birlikte namaz kıldı.

Çocukların hem eğlenerek vakit geçirdiği hem de birlik ve beraberlik içerisinde günü tamamladığı piknik, renkli görüntülere sahne oldu.