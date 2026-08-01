‘Yaz sineması’ etkinliğine yoğun ilgi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye tarafından gerçekleştirilen 'Yaz sineması' etkinliği, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Osmaneli Belediyesi tarafından 100. Yıl Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Yaz Sineması etkinliği kapsamında çocuklar ve aileler, 'Ratatuy (Aşçı Fare)' filmini açık havada izledi. Yaz akşamını sinema keyfiyle geçiren vatandaşlar, etkinliğe yoğun katılım sağladı. Açık hava sineması atmosferinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar ve aileleri keyifli anlar yaşarken, meydanı dolduran vatandaşlar unutulmaz bir yaz akşamı geçirdi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür ederek, "100. Yıl Cumhuriyet Meydanı'nda çocuklarımız ve ailelerimizle birlikte Yaz Sineması etkinliğimiz kapsamında 'Ratatuy (Aşçı Fare)' filmini açık havada keyifle izledik. Katılım sağlayarak bu güzel akşamı bizimle paylaşan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyor, bir sonraki etkinlikte yeniden buluşmayı diliyoruz" dedi.