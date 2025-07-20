Yaz tatili GSB tesislerinde dolu dolu geçiyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Spor Okulları, Gençlik Kampları ve Gençlik Yaz Kulübü'ne gelen çocuk ve gençler tatilin keyfini çıkarıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, okulların kapanmasıyla tatile giren çocuk ve gençler için bu yıl da özel bir program hazırladı. Spor Okulları, Gençlik Kampları ve Gençlik Yaz Kulübü'ne gelen çocuk ve gençler düzenlenen farklı etkinliklerle hem eğleniyor hem öğreniyor. Seyahatsever projesi ile de gezmeyi seven gençlere GSB Yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunuluyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin iyi eğitim alarak donanımlı bireyler olarak yetişmesinin öncelikli hedefleri olduğunu söyledi.

Yıl boyunca düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okullarına en çok yaz aylarında katılım sağlanıyor. Çocuk ve gençlerin yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesini sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nda eğitim 2 Temmuz'da başladı. Bu yıl yaz aylarında uygulanan GSB Spor Okulları kapsamında, 03-18 yaş arası çocuk ve gençlere tüm branşlarda ücretsiz sportif eğitimler veriliyor.

'Yaza Hareketli Giriyoruz' sloganıyla yapılan eğitimler, 81 ilde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine bağlı spor tesislerinde, alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Eğitimlerde yeteneğiyle ön plana çıkanlar spor kulüplerine, Anadolu Yıldızlar Ligi ve Okul Spor faaliyetlerine yönlendirilecek. Ayrıca tüm katılımcılara Spor Bilgi Sistemi üzerinden sporcu kartı oluşturulacak.

GSB Gençlik Yaz Kulübünde eğlence ve eğitim bir arada

09-12 ve 13-15 yaş gruplarındaki çocuk ve gençlerin yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirmeleri için geçen yıl başlatılan GSB Gençlik Yaz Kulübü, bu yaz aylarında da uygulanıyor. GSB Gençlik Yaz Kulübü Programı ücretsiz olarak 81 ilde hayata geçirildi. Yaz Kulübü programının içeriğinde; yüzme, voleybol, masa tenisi, oryantiring gibi sportif faaliyetlerin yanı sıra, zeka oyunlarıyla stratejik düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik etkinlikler bulunuyor. Drama, sahne çalışmaları ve güzel konuşma uygulamalarıyla ise gençlerin ifade ve iletişim becerilerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Ayrıca huzurevi ziyareti, çevre temizliği, fidan dikimi gibi gönüllülük temelli etkinliklerle öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincinin artırılması hedefleniyor.

Seyahatsever projesiyle GSB Yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlar, bu yıl da seyahatsever gençler için açık olacak. Seyahatsever projesi kapsamında Adana, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin ve Osmaniye hariç tüm illerde 1 kız ve 1 erkek yurdu yaz döneminde gençlerin hizmetine tahsis ediliyor. Projeden faydalanmak isteyen 18-30 yaş arasındaki gençler, 444 0 472 (ALO GSB) numaralı çağrı merkezini en az bir gün öncesinden arayıp rezervasyon yaptırarak diledikleri ildeki GSB yurtlarında 5'er gün süreyle ücretsiz konaklayabilecekler. Proje ile detaylı bilgilere seyahatsever.gsb.gov.tr adresinden de ulaşılabilecek. 7 Temmuz'da başlayan proje, 24 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

Yaz Gençlik Kampları ücretsiz düzenleniyor

Her sene olduğu gibi 2025 yılında da 12-25 yaş arasındaki gençlere yönelik olarak ücretsiz 'Deniz (Mavi) ve Doğa (Yeşil) Yaz Gençlik Kampları' düzenleniyor. Başvuru yapanlar arasında Bakanlığa bağlı Gençlik Merkezlerine üye olanlara, eğitim hayatında başarılı olduğunu belgeleyenlere, son 3 yıl boyunca başvurmuş ancak kampa gidememiş gençlere öncelik tanınıyor. Kamplara başvuru yapan şehit ve gazi yakını (kardeş veya çocuk) olan gençlerin başvuruları ise doğrudan onaylanıyor.

"Gençlerimizin unutamayacakları bir yaz dönemi geçirmesini istiyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, gençlerin iyi eğitim alarak donanımlı bireyler olarak yetişmesini çok önemsediklerini söyledi. Gençlerin hayatlarına faydalı bir şekilde dokunabilmek için çalıştıklarını vurgulayan Bakan Bak, "Onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak amacındayız. Bizlere düşen görev; gençlerimizi en gelişmiş imkanlarla hayata hazırlamak. Çocuk ve gençlerimizin spor aracılığıyla sosyalleşmelerini, hareketli olmalarını, spor branşı ile tanışmalarını ve spor yapma alışkanlığı kazanmalarını istiyoruz. En güncel bilgi ve donanımı kazandırarak geleceğe güçlü adımlarla ilerlemelerini sağlıyoruz. Ülkemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde spor ve gençlik alanında çağ atladı. Dünyadaki en yeni ve modern tesislere sahibiz. 81 ildeki gençlik merkezlerimiz, gençlik kamplarımız spor tesislerimiz ve yurtlarımızda sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerle dolu dolu zengin programlar sunarak gençlerimizin unutamayacakları bir yaz dönemi geçirmeleri için imkan sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA