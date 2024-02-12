Yazar ve siyasetçi Yılmaz Karakoyunlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Yazar ve siyasetçi Yılmaz Karakoyunlu son yolculuğuna uğurlandı

Yazar ve siyasetçi Yılmaz Karakoyunlu son yolculuğuna uğurlandı

Beyaz perdeye de aktarılan Salkım Hanımın Taneleri, Güz Sancısı gibi romanlarıyla ödüller alan yazar ve siyasetçi Yılmaz Karakoyunlu, 88 yaşında dün hayatını kaybetti. İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, siyasetçiler ve sanatçılar katıldı. Karakoyunlu, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

12.02.2024 18:49
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Beyaz perdeye de aktarılan Salkım Hanımın Taneleri, Güz Sancısı gibi romanlarıyla ödüller alan yazar ve siyasetçi Yılmaz Karakoyunlu, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Beyaz perdeye de aktarılan Salkım Hanımın Taneleri, Güz Sancısı gibi romanlarıyla ödüller alan yazar ve siyasetçi Yılmaz Karakoyunlu, 88 yaşında dün hayatını kaybetti. Yılmaz Karakoyunlu için bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, siyasetçiler ve sanatçılar katıldı. Taziyeleri yazarın eşi Altan Karakoyunlu kabul etti. Yakınları ve sevenlerinin son yolculuğunda yalnız bırakmadığı Karakoyunlu, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Yazarın Devlet Bakanlığı görevi sırasında basın danışmanı olan Osman Yazıcı, "Bakanımız siyasi kimliğinin ötesinde çok entelektüel, yazar ve senarist biriydi. Kendisi ile görev yapmaktan her zaman büyük onur ve mutluluk duydum. Ben hayat doktoramı kendisinin yanında yaptım. Ciddi bir devlet adamıydı. Ankara'da Sakarya Caddesi'nde tek başına yürüyecek kadar da sevilirdi. Çok üzgünüm. Bundan sonra eserleriyle anılacak. Biliyorsunuz romanların efendisi diye anılırdı. Dolu dolu yaşadı. Mekanı cennet olsun" dedi.

Karakoyunlu'nun arkadaşı Bestekar Osman Babuşçu ise, "Burada sadece 88 yaşındaki biri ölmedi, koskoca kütüphaneleri içeren bir beyin öldü. Yeri doldurulamayacak bir edebiyatçı, şair, bestekar ve yazar, büyük bir kültür gitti. Onun acısını yaşıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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