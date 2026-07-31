Yazın vazgeçilmez durağı: Emekliler Kafeteryaları - Son Dakika
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Yazın vazgeçilmez durağı: Emekliler Kafeteryaları

Yazın vazgeçilmez durağı: Emekliler Kafeteryaları
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin KAYTUR A.Ş. eliyle işlettiği Emekliler Kafeteryaları, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın insan odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda yaz aylarında da vatandaşların ekonomik, güvenli ve huzurlu sosyal yaşam alanı olmayı sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin KAYTUR A.Ş. eliyle işlettiği Emekliler Kafeteryaları, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın insan odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda yaz aylarında da vatandaşların ekonomik, güvenli ve huzurlu sosyal yaşam alanı olmayı sürdürüyor. Her ay yaklaşık 32 bin kişiyi ağırlayan tesisler, kaliteli hizmetiyle takdir topluyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vatandaş odaklı belediyecilik vizyonu doğrultusunda hizmet veren KAYTUR A.Ş. Emekliler Kafeteryaları, ekonomik şartları gözeten hizmet modeli ve sosyal dayanışmayı güçlendiren yapısıyla Kayseri'de örnek bir sosyal belediyecilik başarısına dönüştü.

Başkan Büyükkılıç: "İnsanı Merkeze Alan Hizmet Anlayışımızı Güçlendiriyoruz"

Kar amacı gütmeyen işletmecilik anlayışıyla faaliyet gösteren Emekliler Kafeteryaları, kaliteli hizmeti, hijyenik ortamı, güler yüzlü personeli ve herkesin ulaşabileceği fiyat politikasıyla vatandaşlardan tam not alıyor. Tesisleri ziyaret eden vatandaşlar, sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Büyükkılıç'a ve emeği geçen tüm personele teşekkür ediyor.

Sosyal Belediyeciliğin En Güçlü Adreslerinden Biri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik vizyonunun önemli projeleri arasında yer alan Emekliler Kafeteryaları, sadece yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmeler olmanın ötesinde, insanların bir araya geldiği, dostlukların pekiştiği ve sosyal bağların güçlendiği yaşam alanları olarak dikkat çekiyor.

Her yaştan vatandaşın güvenle vakit geçirdiği tesislerde misafirler; çaylarını yudumlarken sohbet ediyor, komşuluk ilişkilerini güçlendiriyor ve huzurlu bir ortamda kaliteli zaman geçiriyor.

Kayseri'nin Beş Noktasında Hizmet

Şehrin farklı bölgelerinde hizmet veren Emekliler Kafeteryaları, yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Emirgan Emekliler Kafeteryası, yaklaşık 200-250 kişilik kapasitesi ve aylık ortalama 10 bin ziyaretçisiyle en yoğun hizmet noktası olarak öne çıkarken, Talas Emekliler Kafeteryası yaklaşık 7 bin, Fevziçakmak, Belsin ve Beyazşehir Emekliler Kafeteryaları ise aylık ortalama 5'er bin vatandaşa hizmet veriyor.

Toplamda aylık yaklaşık 32 bin kişiyi ağırlayan tesisler, Kayseri'nin en önemli sosyal buluşma merkezleri arasında yer alıyor.

Ekonomik Fiyat Politikasıyla Örnek Hizmet

Başkan Büyükkılıç'ın "önce insan" anlayışı doğrultusunda belirlenen fiyat politikası sayesinde vatandaşlar kaliteli hizmete ekonomik şartlarda ulaşabiliyor.

Emekliler Kafeteryalarında çay ve bitki çayları 2 TL, çorba 20 TL, Türk kahvesi 25 TL, simit 15 TL gibi sosyal belediyecilik anlayışını yansıtan fiyatlarla sunulurken, diğer ürünlerde de uygun fiyat politikası uygulanıyor.

Bu yaklaşım özellikle emekliler, öğrenciler ve dar gelirli vatandaşlar açısından önemli bir sosyal destek niteliği taşıyor.

Vatandaşlardan Başkan Büyükkılıç'a Teşekkür

Emekliler Kafeteryalarını ziyaret eden vatandaşlar, tesislerin temizliği, hizmet kalitesi, personelin güler yüzü ve uygun fiyatlarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Vatandaşlar, bu hizmetlerin sadece ekonomik anlamda değil, sosyal yaşamın güçlenmesi açısından da önemli katkılar sunduğunu ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi'nin insan odaklı hizmet anlayışından memnun olduklarını belirtti.

Sosyal Dayanışmayı Güçlendiren Yatırımlar Sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yönetiminde sosyal belediyecilik anlayışını her alanda güçlendirmeye devam ediyor.

KAYTUR A.Ş. tarafından başarıyla işletilen Emekliler Kafeteryaları da kaliteli hizmet, güvenli ortam, ekonomik fiyat ve vatandaş memnuniyetini esas alan işletmecilik modeliyle Kayseri'de sosyal belediyeciliğin en başarılı örneklerinden biri olmayı sürdürüyor.

İnsanı merkeze alan hizmet anlayışıyla hayata geçirilen bu sosyal yaşam alanları, her geçen gün daha fazla vatandaşın buluşma noktası haline gelirken, Başkan Büyükkılıç'ın "gönül belediyeciliği" vizyonunun sahadaki güçlü yansımalarından biri olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yazın vazgeçilmez durağı: Emekliler Kafeteryaları - Son Dakika

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