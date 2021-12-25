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Yemek siparişi veren müşteriden iç ısıtan mesaj - Son Dakika

Yemek siparişi veren müşteriden iç ısıtan mesaj

25.12.2021 12:42
Yemek siparişi veren müşteriden iç ısıtan mesaj

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yemek siparişi veren bir müşterinin siparişe yazdığı "Kuryeci abi bu kötü hava koşullarında acele etmesin lütfen. Biz yarım saat açlıktan bir şey kaybetmeyiz ama can geri gelmez" şeklindeki notu sosyal medyada paylaşılması büyük ilgi gördü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yemek siparişi veren bir müşterinin siparişe yazdığı "Kuryeci abi bu kötü hava koşullarında acele etmesin lütfen. Biz yarım saat açlıktan bir şey kaybetmeyiz ama can geri gelmez" şeklindeki notu sosyal medyada paylaşılması büyük ilgi gördü. Siparişi götüren moto kurye ise duyarlı olan müşteriye teşekkür etti.

Kdz. Ereğli'de bir vatandaşın verdiği siparişin içerisinde moto kuryeler için bıraktığı bir not hem işletme sahibi, hem moto kuryeler, hem de vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı. Tantuni işi yapan firmanın sahibi Selahattin Coşkuner sipariş ile birlikte kendilerine iletilen notun görünce çok mutlu olduklarını ifade etti. Bölgede bir haftadır devam eden kar yağışı nedeniyle özellikle moto kuryelerin çok zorluklar yaşadığını dile getiren Coşkuner, "Hava şartlarından dolayı paket servisleriyle ayakta durmaya çalışıyoruz. Çocuklar çok zorlanıyor. Mecbur motorla gidiyorlar ve çoğu yere çıkamadıkları için götüremiyorlar. Biz de çıkamadığın yollarda siparişi götürme diyerek uyarıyoruz çocukları. Kıyafet ve motorlara kar lastiği konusunda dikkat ediyoruz. Müşterilerimizden birisi "kuryeci abi bu kötü hava koşullarında acele etmesin lütfen biz yarım saat açlıktan bir şey kaybetmeyiz ama can geri gelmez" diyerek güzel bir not yazmış. Çok sağ olsun, Allah razı olsun kendisinden" dedi.

"Bırakılan not beni çok mutlu etti"

Karlı havada yemek siparişlerini götürmekte çok büyük zorluklar yaşadıklarını anlatan moto kurye Bayram Çinkılıç, yemek siparişi götürdüğü kadın müşterinin sipariş notuna yazdığı notu görünce çok mutlu olduğunu ifade etti. Tüm zorluklara rağmen müşterilerine hizmet vermeye çalıştıklarını anlatan Cinkılıç şunları söyledi:

"Şartlar ne kadar zor olsa da biz hizmeti elimizden geldiği kadar dört dörtlük yapmaya çalışıyoruz. Hava şartları malum, bir pakete mesela 1 saatte de gittiğimiz oluyor, 5 dakikada da gittiğimiz oluyor. Hava şartları ne olursa olsun kesintisiz hizmete devam ediyoruz. Tabşi kaza nedenleri de arttı ve buradan kurye arkadaşlarıma da sesleniyorum, hiçbir şey canımızdan önemli değil ama elimizden geldiği kadar da bu işi yapıyorsak müşterilerimizi memnun etmemiz lazım. Mesela bana bir tane müşterimiz, bir ablamız bana özellikle bir not yazmış. Müşteri 'Kuryeci ağabey bu kötü hava koşullarında acele etmesin lütfen biz yarım saat açlıktan bir şey kaybetmeyiz ama can geri gelmez' diye bir not yazmış. Bu da beni çok mutlu etti. Çünkü parasıyla da olsa, o bize parasıyla yemek siparişi veriyor, biz de ona hizmet ediyoruz. Yani bunlar düşünülmesi lazım. Sadece beni değil, bütün arkadaşlarımızın düşünülmesi lazım. Bu hava şartlarında kurye işi zor. Herkese Allah kolaylık versin."

Yemek firmasının müşterilerinden Suat Buzoğlu, soğuk ve karlı havalarda verdikleri yemek siparişini sıcak yemek zorunda olmadıklarını belirterek, moto kuryelerin şartlarının da düşünülmesi, gerektiğini vurguladı. Buzoğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bu hava şartlarında kuryelerin çok çok hızlı gelmesine gerek yok. Yavaş yavaş gelsinler. Biz bunu illa çok sıcak yemek zorunda değiliz. Bize siparişimizi getiren kişinin motor üzerindeki sağlığını düşünmek zorundayız. Araçlar çok yoğun, motorlar çok yoğun. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Lütfen motosikletli kuryelere sahip çıkalım, onlara yol verelim."

Yemek siparişi veren kadının moto kurye için yazdığı mesajın sosyal medyada paylaşılması kısa sürede büyük ilgi görürken, soğuk kış günlerinde iç ısıtan bir mesaj olarak yorumlandı. - ZONGULDAK

Yemek siparişi veren müşteriden iç ısıtan mesaj
Yemek siparişi veren müşteriden iç ısıtan mesaj
Yemek siparişi veren müşteriden iç ısıtan mesaj
Yemek siparişi veren müşteriden iç ısıtan mesaj
Yemek siparişi veren müşteriden iç ısıtan mesaj

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Yemek Tarifi, Zonguldak, Ereğli, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yemek siparişi veren müşteriden iç ısıtan mesaj - Son Dakika


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