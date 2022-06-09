Yemen'de sıcaklıklar yükseldi, öğrenciler derslere kıyafetsiz katıldı - Son Dakika
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Yemen'de sıcaklıklar yükseldi, öğrenciler derslere kıyafetsiz katıldı

09.06.2022 15:34
Yemen'de sıcaklıklar yükseldi, öğrenciler derslere kıyafetsiz katıldı

Yemen'in El-Hudeyde kentinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle öğrenciler derslere kıyafetsiz katılıyor.

Yemen'in El-Hudeyde kentinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle öğrenciler derslere kıyafetsiz katılıyor.

Yemen'in en büyük kentlerinden biri olan El-Hudeyde'de halk yüksek sıcaklıklarla boğuşuyor. Hava sıcaklığının 33 dereceye ulaştığı kentte, öğrenciler de zor şartlarda eğitimlerine devam ediyor. Sıcak havadan bunalan öğrenciler, derslere kıyafetsiz katılmak zorunda kalıyor. - EL HUDEYDE

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Kaynak: İHA

Yemen, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yemen'de sıcaklıklar yükseldi, öğrenciler derslere kıyafetsiz katıldı - Son Dakika

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