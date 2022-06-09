Yemen'de sıcaklıklar yükseldi, öğrenciler derslere kıyafetsiz katıldı

Yemen'in El-Hudeyde kentinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle öğrenciler derslere kıyafetsiz katılıyor.
Yemen'in en büyük kentlerinden biri olan El-Hudeyde'de halk yüksek sıcaklıklarla boğuşuyor. Hava sıcaklığının 33 dereceye ulaştığı kentte, öğrenciler de zor şartlarda eğitimlerine devam ediyor. Sıcak havadan bunalan öğrenciler, derslere kıyafetsiz katılmak zorunda kalıyor. - EL HUDEYDE
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