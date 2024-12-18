Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği Hayata Geçti - Son Dakika
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Yerel

Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği Hayata Geçti

Van'da aile hekimleri, yeni yönetmeliğin halk sağlığına katkı sağlayacağını değerlendirdi.

18.12.2024 20:10
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Yeni aile hekimliği yönetmeliği halk sağlığına katkı sağlayacak

Van'da görevli aile hekimleri yeni yönetmeliği değerlendirdi

VAN - Van'da görev yapan aile hekimleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ni değerlendirdi.

30 Ekim 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemelerle, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler yapıldı. Van'ın İpekyolu ilçesinde görevli aile hekimleri, yeni yönetmeliğin özellikle kronik hastalık tarama ve izlemleriyle, akılcı ilaç kullanımına yönelik düzenlemeler içerdiğini belirterek, halk sağlığına önemli katkılar sunabileceğini ifade ettiler.

"Akılcı ilaç kullanımı konusunda önemli maddeler içeriyor"

Halilağa Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak çalışan Yunus Emre Korkmaz, yönetmeliğin aile hekimlerinin çalışma süreçlerini desteklediğini belirtti. Dr. Korkmaz, "Yönetmelik, aile hekimleri olarak bizlere kronik hastalıkların tarama ve takip süreçlerinde yol gösteriyor. Bunun yanı sıra akılcı ilaç kullanımı konusunda da önemli maddeler içeriyor. Ne yazık ki ülkemizde gereksiz ilaç kullanımı yaygın. Halbuki doğru hastada, doğru sürede, doğru ilacı kullanmak halk sağlığı açısından çok önemli. Bu yönetmelik, bizlerin bu hedeflere ulaşabilmesi için bir rehber niteliği taşıyor. Daha önce uygulamaya çalıştığımız bu ilkeler, yönetmelik ile birlikte teşvik edici bir boyut kazandı" dedi.

Kronik hastalıkların yaygınlığına dikkat çeken Korkmaz, "Ülkemizde 20 milyonun üzerinde kronik hastalığa sahip birey var. Biz aile hekimleri olarak uzun zamandır kronik hastalık tarama ve takiplerini yapıyorduk. Yeni yönetmelik, bu konuya Bakanlığımızın da ne kadar önem verdiğini bir kez daha ortaya koydu. Kasım ayından itibaren hem bizlere hem de halka yönelik bilgilendirme süreçleri başladı. Yönetmelik kapsamında belirli hususları yerine getirdiğimiz takdirde maaşlarda pozitif bir dönüşüm sağlanıyor" diye konuştu.

İpekyolu 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Aile Hekimi Engin Alçiçek ise, yeni yönetmeliğin getirdiği teşvikleri anlattı. Yönetmelik çerçevesinde yapılan düzenlemelerin aile hekimlerinin performansını olumlu yönde etkilediğini dile getiren Alçiçek, "Yeni yönetmelik, aile hekimlerinin gerçekleştirdiği işlemlere bağlı olarak hak ediş oranlarını artırdı. Ayrıca Hastalık Yönetim Platformu üzerinden yapılan tarama katkı sayılarına göre pozitif performans artışı sağlanıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği Hayata Geçti - Son Dakika

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