Yeni Anne Baba Çift Düzce'de Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yeni Anne Baba Çift Düzce'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yeni Anne Baba Çift Düzce\'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sakarya'da geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden genç mühendis Selman Güngör ve yeni doğum yapan doktor eşi Yonca Haymana Güngör, Düzce'de düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

05.03.2025 17:43  Güncelleme: 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da geçirdikleri trafik kazasında ölen yeni anne baba olan çift, Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otoyolda gişelerdeki beton bariyerlere çarpma sonucunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden genç mühendis Selman Güngör ile 5 gün önce doğum yapan kadın hastalıkları doktoru Yonca Haymana Güngör, Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı. Merkez Büyük Cami'de yan yana getirilen genç çiftin cenaze programına Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile birlikte ilçe ve belde belediye başkanları, çok sayıda protokol üyesi ve Düzceliler katıldı. Önce Selman Güngör'ün ardından Yonca Haymana Güngör'ün cenaze namazı kılındı. Genç çiftin cenazeleri Köprübaşı Ömer Efendi köyünde son yolculuğuna uğurlandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Haymana, Sakarya, Sağlık, trafik, Yerel, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeni Anne Baba Çift Düzce'de Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:37 Macron’dan çarpıcı “Rusya“ açıklaması: Avrupa’daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız Macron'dan çarpıcı "Rusya" açıklaması: Avrupa'daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız
22:05 PKK elebaşı Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj PKK elebaşı Öcalan'dan DEM'li vekillere mesaj
21:32 AFAD’dan ’Ece Gürel’ açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı AFAD'dan 'Ece Gürel' açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı
21:31 ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas’la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas'la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü
21:03 Adnan Beker transferi CHP’yi alt üst etti Mansur Yavaş, Özgür Özel’i açıkça yalanladı Adnan Beker transferi CHP'yi alt üst etti! Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı
09:27 Futbolcular isyanda Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia Futbolcular isyanda! Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia
09:09 Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor
09:02 Trump’a ilk kongrede protesto şoku: ABD’de diktatör olmaz Trump'a ilk kongrede protesto şoku: ABD'de diktatör olmaz
08:50 Portekiz basını yazdı: Benfica’da gündem oruç tutan futbolcular Portekiz basını yazdı: Benfica'da gündem oruç tutan futbolcular
08:42 Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı
08:31 Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı
08:30 Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak
08:22 Emeklilerin gözü ikramiye zammında 3 formül öne çıkıyor Emeklilerin gözü ikramiye zammında! 3 formül öne çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2025 00:12:41. #7.11#
SON DAKİKA: Yeni Anne Baba Çift Düzce'de Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.