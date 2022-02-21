Yeni İl Müftüsü Akkuş'tan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek, ilçeye kazandırılan dini tesisler için teşekkür etti.

Nazik ziyaretleri için Müftü Yusuf Akkuş'a teşekkür eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Sayın Müftümüze Kayseri'de yapacağı görevlerden dolayı başarılar diliyorum. Bize bugün iade-i ziyarette bulundular. Melikgazi 600 bin nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ilçeleri arasında. Bu kapsamda da birçok tesis, sosyal mekan ihtiyacı olduğu gibi cami ve Kur'an kursu gibi özellikle müftülüğümüzün bünyesinde ihtiyaç olan birçok yatırım söz konusu. Bizde bu ihtiyaçları gidermek üzere belediye olarak 9 tane cami, 3 tane Kur'an kursu yapımı ile ilgili bütün çalışmalarımız hızla devam ediyor. Önemli olan vatandaşlarımızın mutlu olacağı yatırımları hizmetleri vatandaşlarımıza kazandırmak. Bu çerçevede Sayın Müftümüz ile Melikgazi'mizin ihtiyaçlarını bir bir masaya yatırıp gidereceğiz. Kendilerine görevlerinde başarılar diliyorum. Cenabı Allah sağlık ve huzur içerisinde uzun yıllar görev yapmayı nasip etsin" dedi.

İl Müftüsü Yusuf Akkuş ise, "Sayın başkanıma iade-i ziyarete geldim. Şunu memnuniyetle ifade ederek ifade etmek istiyorum ki nereye gidersem Sayın Başkanımızın orada Kur'an Kurslarına ve camilerimize büyük destekleri var. Yerel yöneticilerimizle uyum içinde şehrimiz için çalışıyoruz. Başkanımıza katkıları için çok teşekkür ederim" diye konuştu. - KAYSERİ