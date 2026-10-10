YENİ Parti Borçka İlçe Başkanı, mazot yüzde 78 artarken fındığa 250 TL çağrısı yaptı - Son Dakika
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YENİ Parti Borçka İlçe Başkanı, mazot yüzde 78 artarken fındığa 250 TL çağrısı yaptı

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YENİ Parti Borçka İlçe Başkanı, mazot yüzde 78 artarken fındığa 250 TL çağrısı yaptı
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YENİ Parti Borçka İlçe Başkanı Arifağaoğlu, motorinin 10 ayda yüzde 78 arttığını, serbest piyasada fındığın 162 TL'den alıcı bulduğunu belirterek üreticiye 250 TL ödeme çağrısı yaptı. Artvin'de yaklaşık 5 bin ton fındık olduğunu, politikanın köyleri boşalttığını savundu.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - YENİ Parti Borçka İlçe Başkanı Tuna Arifağaoğlu, motorin fiyatlarının 10 ayda yaklaşık yüzde 78 arttığını, buna karşılık Borçka'da serbest piyasada fındığın kilogramının 162 TL'den alıcı bulduğunu belirterek, üreticinin emeğinin karşılığını alamadığını söyledi. Artvin'de yaklaşık 5 bin ton fındık bulunduğunu ifade eden Arifağaoğlu, üreticiye kilogram başına 250 TL ödeme yapılması çağrısında bulunarak, "Köylü milletin efendisidir diyorsak, köylümüzün elindeki fındığın tüccar tüccar gezmesini istemiyoruz. Devlet baba diyorsak, babalık görevini fındıkta da yapmasını bekliyoruz" dedi.

YENİ Parti Borçka İlçe Başkanı Tuna Arifağaoğlu, artan üretim maliyetleri ile fındık fiyatları arasındaki dengesizliğe dikkati çekmek amacıyla parti binası önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya YENİ Parti üyeleri ve fındık üreticileri katıldı.

"MAZOT YÜZDE 78 ARTTI, FINDIK ÜRETİCİSİ ZARARDA"

Üreticinin artan maliyetler karşısında ürününün değerini alamadığını ve zarar ettiğini belirten Arifağaoğlu, motorin fiyatlarındaki artış ile fındığın serbest piyasa fiyatı arasındaki farkı örnek gösterdi.

Arifağaoğlu, 1 Ocak 2026'da motorinin litre fiyatının 54,96 TL olduğunu, 10 Ekim itibarıyla 98 TL'ye yükseldiğini belirterek, motorin fiyatının 10 ayda yaklaşık yüzde 78 arttığını söyledi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2026-2027 sezonu için Levant kalite fındığın kilogram fiyatını 250 TL, Giresun kalite fındığın fiyatını ise 255 TL olarak açıkladığını hatırlatan Arifağaoğlu, Borçka'da ekim ayı itibarıyla Levant kalite fındığın serbest piyasada yaklaşık 162 TL'den alıcı bulduğunu ifade etti.

TMO'nun açıkladığı fiyatla 1 kilogram fındık karşılığında yaklaşık 4,6 litre motorin alınabildiğini belirten Arifağaoğlu, serbest piyasa fiyatıyla ise bu miktarın 1,7 litreye düştüğünü kaydetti. Arifağaoğlu, şöyle konuştu:

"Buradan açıkça yetkililere soruyoruz: Mazot yüzde 78 artarken üreticinin fındığının gerçek değeri neden aynı ölçüde korunmuyor? Üreticinin maliyeti sürekli yükselirken, serbest piyasa fiyatı TMO'nun açıkladığı fiyatın çok altında kalıyorsa, fındık üreticilerimizin alın terinin hakkını vermek için ne zaman harekete geçeceksiniz? Fındık üreticisi, kendi alın terinin fiyatını belirleme gücüne sahip olmalıdır. Çünkü fındık yalnızca bir tarım ürünü değildir. Aynı zamanda Karadeniz'in ikinci ekonomik kalemidir. Köylerin yaşam kaynağı, binlerce hemşehrimizin alın teridir."

"KÖYLERİMİZİ BOŞALTMAK İSTEMİYORUZ"

Üreticinin maliyetinin altında satış yapmaya mecbur bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Arifağaoğlu, fındığın gerçek değerinin üreticinin emeği dikkate alınarak belirlenmesi çağrısında bulundu. Mevcut fındık politikasının köylerin boşalmasına ve yerel tarım ürünlerinden vazgeçilmesine yol açtığını savunan Arifağaoğlu, üreticiyi koruyan bir fiyat politikası uygulanmasını istedi. TMO'nun Borçka'nın yerel üretim koşullarına uygun alım kriterleri belirlemesi gerektiğini ifade eden Arifağaoğlu, fındığın kalite ve kullanım amacına göre sınıflandırılarak üreticinin ürününün değerlendirilmesini talep etti. Arifağaoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Köylerimizi boşaltmak istemiyoruz. Yerel ürünlerimizin desteklenmesini, köy halkının ekonomisinin güçlendirilmesini istiyoruz. 'Köylü milletin efendisidir' diyorsak, köylümüzün elindeki fındığın tüccar tüccar gezmesini istemiyoruz. Büyüklerimizden, devletimizden; 'devlet baba' diyorsak, babalık görevini fındıkta da yapmasını bekliyoruz. Artvin'de yaklaşık 5 bin ton fındık rezervimiz var. Üreticimize normal değerinde, kilogramı 250 TL'den ödeme yapılırsa devlet babalığını göstermiş olur. Bu, bir holdinge yapılan vergi indiriminin onda biri kadar bir maliyettir. Bu da devletimize dokunmaz. Fındık konusunda devletten babalık bekliyoruz."

Kaynak: ANKA
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