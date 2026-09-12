YENİ Parti Edirne'de 28 mahallede delege seçimi başladı - Son Dakika
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YENİ Parti Edirne'de 28 mahallede delege seçimi başladı

YENİ Parti Edirne\'de 28 mahallede delege seçimi başladı
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YENİ Parti Edirne Teşkilatı'nda Merkez İlçe Başkanlığı kongresinde oy kullanacak mahalle delegelerinin belirlenmesi için seçim süreci başladı. Bugün ve yarın 28 mahallede sürecek seçimlerin ardından kongrede gösterilecek tek aday, 27 Eylül'deki ön seçimle belirlenecek.

(EDİRNE) - YENİ Parti Edirne Teşkilatı'nda Merkez İlçe Başkanlığı seçimli kongresinde oy kullanacak mahalle delegelerinin belirlenmesi için seçim süreci başladı. Bugün ve yarın 28 mahallede gerçekleştirilecek seçimlerde üyeler sandık başına giderken, Merkez İlçe Başkanlığı kongresinde gösterilecek tek aday 27 Eylül'de yapılacak ön seçimle belirlenecek.

YENİ Parti Edirne Teşkilatında 28 mahalleyi kapsayan delege seçimi başladı. Parti binasına gelen üyeler, delegeleri belirlemek için sandık başına gitti. Bugün ve yarın 28 mahallenin üyeleri, mahalle delegelerini belirleyecek.

Sabah 09.30'da başlayan ilk oturumda Abdurrahman, Mithatpaşa, Talatpaşa, Babademirtaş ve Sabuni mahallelerindeki parti üyeleri sandık başına giderek tercihlerini yaptı.

Saat 13.00 ile 16.00 saatleri arasında Fatih, Kocasinan, 100. Yıl, 1. Murat ve Sarıcapaşa mahalle sakinleri oylarını kullanacak. Öğleden sonra 16.30-19.30 saatleri arasında Atatürk, Şükrüpaşa, Cumhuriyet, Medrese Alibey ve Yancıkçı Şahin mahallelerindeki üyelerin sandığa gitmesiyle birlikte 17 mahallenin ilk gün seçim takvimi noktalanacak.

Delege seçimleri yarın da devam edecek. Saat 10.00 ile 13.00 arasında Menzilahır, Umurbey, Çavuşbey, Meydan, İstasyon, Karaağaç mahalleleriyle başlayacak, öğleden sonra ise Yıldırım Beyazıt, Yıldırım Hacı Sarraf, Yenimaret, Kurtuluş, Nişancıpaşa, Barutluk mahalleleri olmak üzere 11 mahallenin delege seçimiyle tamamlanacak.

Seçilen delegeler, Merkez İlçe Başkanlığı seçimli kongresinde oy kullanacak. Kongrede gösterilecek olan tek aday ise 27 Eylül Pazar günü üyeler bazında gerçekleştirilecek ön seçimle belirlenecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel YENİ Parti Edirne'de 28 mahallede delege seçimi başladı - Son Dakika

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