YENİ Parti Edirne Kurucu İl Başkanı Balkanlı: "Yapılacak ilk seçimde 3 milletvekili ile Edirnemizi temsil edeceğiz"

(EDİRNE) - YENİ Parti Edirne Kurucu İl Başkanı Yücel Balkanlı, "Yapılacak olan ilk seçimde Bizim Edirne'den hedefimiz yüksek. 3 milletvekili ile Edirnemizi temsil edeceğimizi düşünüyorum" dedi.

YENİ Parti Edirne Kurucu İl Başkanı Yücel Balkanlı, YENİ Parti'nin tadilatı devam eden binayı gazetecilere gezdirdi. CHP'den istifa edenlerin sayısını bilmediğini ifade eden Balkanlı, şöyle konuştu:

"Şu anda kimlerin istifa ettiğini görme şansımız yok. YENİ Parti'nin üye kayıtları açıldığı zaman daha sağlıklı bir şekilde göreceğiz. Kamuoyunda gördüğünüz üzere bu geçişte birkaç fire verdik. biz bunu çoğunluk olarak düşünmüyoruz. Edirne için yapılan her hizmete tüm belediye meclis üyelerinin katkı vereceğini düşünüyorum. Edirne'ye yakışacak hizmetlerde belediye meclis üyelerinin yanımızda olacağını düşünüyorum.

CHP'den istifa edenlerin yüzdesini bilmem için benim elimde rakamlar olması lazım. Benim bunu görme şansım yok. Ama çok büyük bir heyecan olduğunu söyleyebilirim. Yüzde 20 CHP'den istifa olduğunu kim söylüyorsa doğru bir bilgi değil. Milletvekilimiz CHP'de kaldı. Bu konuda biz halkımızla birlikte hareket edeceğiz. İlk yapılacak olan seçimde Bizim Edirne'den hedefimiz yüksek. 3 milletvekili ile Edirnemizi temsil edeceğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte örgütümüzle hareket ederek Edirnemize yararlı olmaya çalışacağız."