YENİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan: “Konforlu alanlarda siyaset yapmayacağız” - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YENİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan: “Konforlu alanlarda siyaset yapmayacağız”

YENİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan: “Konforlu alanlarda siyaset yapmayacağız”
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, partisinin toplumun farklı kesimlerini de kapsayan çalışmalar yürüteceğini söyleyerek, "Konforlu alanlarda siyaset yapmayacağız" dedi.

Haber: MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - YENİ Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, partisinin toplumun farklı kesimlerini de kapsayan çalışmalar yürüteceğini söyleyerek, "Konforlu alanlarda siyaset yapmayacağız" dedi.

Arslan, yaptığı açıklamada, partisinin Türkiye'de de Eskişehir'de de birinci parti olacağını ve seçimlerden başarıyla çıkacağını söyledi. Arslan, YENİ Parti'nin Eskişehir'de dört milletvekili çıkaracağını ifade etti.

Seçim öncesi olası ittifaklara değinen Arslan, söz konusu ittifakların seçimin matematiğini etkileyeceğini belirtti. Eskişehir'de 4 milletvekili çıkaracaklarına inandığının altını çizen Arslan, şöyle konuştu:

"Elbette araştırma kuruluşlarının yapmış olduğu çalışmaları ben de takip etmeye çalışıyorum. Benim iddiam o ki, Eskişehir'de yapılacak ilk seçimde YENİ Parti birinci parti olacaktır. Türkiye'de de birinci parti olacaktır. Eskişehir'de milletvekili sayılarının dağılımı ya da Türkiye genelinde milletvekili sayılarıyla ilgili kamuoyu araştırmalarından yola çıkarak simülasyonlar yapan arkadaşlarımız var. Birden fazla ittifakın olabileceğini öngörüyorum, bu arayışların devam edeceğini öngörüyorum. Örneğin Cumhur İttifakı geçtiğimiz günlerde MHP'nin genel başkan yardımcısı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu, MHP olarak destekleyeceklerini ifade etti. Şimdi bu birliktelik sadece Cumhurbaşkanlığı ile sınırlı mı kalacaktır? Yoksa milletvekili seçiminde de liste birlikleriyle dönüşebilecek midir? Diğer arayış içerisinde olan siyasal partiler var. Bizim üzerimizden sürdürülen kimi değerlendirmeler var. Milletvekili dağılımını kuşkusuz seçmenin oyları etkileyecektir. Ama ben Eskişehir'de YENİ Parti'nin 4 milletvekili çıkaracağını düşünüyorum. AK Parti ortağı MHP ile birlikte Eskişehir'de iki milletvekili anca çıkarabilecektir. Eğer milletvekili sayımızda değişiklik olmaz 7 olarak belirlenirse milletvekili sayısı, 7'nci milletvekilinin de bu ittifakların belirleyeceğini düşünüyorum. Ama YENİ Parti Eskişehir'de en az dört milletvekili çıkaracak."

"KONFORLU ALANLARDA SİYASET YAPMAYACAĞIZ"

Toplumun farklı kesimlerini YENİ Parti'ye kazandırmak için çalışmalarının mutlaka olacağını ifade eden Arslan, bu konuda çalıştıklarını aktardı.

Arslan, partisinin çok geniş bir kesimde kabul gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"O nedenle de hep ifade ediyoruz. Partimizi millet kurmuştur, adını millet vermiştir, bütçesini de millet yaratmıştır diye. O nedenle siyaset yapma biçimimizi salonlardan, üstenci bakışlarla oturduğumuz konforlu alanlardan değil, halkla göz teması kurarak, dokunarak, hissederek, hissettirerek siyaset yapmaya devam edeceğiz. Bunu sadece bir dar kadro yaklaşımıyla bir kesimle yapamayız. O nedenle üye dokumuzu kesinlikle toplumun tamamına açıyoruz. Üye olmasalar dahi siyaset yapma anlayışımız gereği politikalarımızın oluşturulmasında, üye olsun olmasın toplumun bütün kesimlerini sürece dahil edeceğiz, etmek istiyoruz.

Onun için de bir çalışma grupları oluşacak. Yatay dikey örgütlenmeler dediğim onlar, bu sadece parti içerisinde üyelerle sınırlı kalmayacak, yarın sendikalarla, meslek örgütleriyle, ben varım kardeşim diyebilecek kişi ya da bütün kurumlarla iş birliği içerisinde olacağız. Başka türlü zaten topluma açılamazsınız. Örneğin örgütlenme anlayışımızın içerisinde ilçe meclisleri, il meclisleri yer alacak. Yeni bir örgütlenme anlayışına da geçiyor olacağız. Bu meclislerde partimizin üyesi olmasa dahi kanaat önderleri, o kurum kuruluşların temsilcileri, kendi alanında uzman ya da liyakatli insanların bütün o birikimlerinden yararlanmak, onları da yararlandırmak istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Yeni Parti, Eskişehir, Politika, Siyaset, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel YENİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan: “Konforlu alanlarda siyaset yapmayacağız” - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarlaya düşen uçak paramparça oldu İçindeki 3 kişi kurtarılamadı Tarlaya düşen uçak paramparça oldu! İçindeki 3 kişi kurtarılamadı
Microsoft yapay zekaya kırmızı çizgiyi çekti Yapmasına izin verilmeyecek Microsoft yapay zekaya kırmızı çizgiyi çekti! Yapmasına izin verilmeyecek
İstanbul’daki 4 dernek mercek altında Avrupa’dan gelen para dikkat çekti İstanbul'daki 4 dernek mercek altında! Avrupa'dan gelen para dikkat çekti
Ankara’da dur ihtarına uymayıp polis aracına çarpan sürücü tutuklandı Ankara'da dur ihtarına uymayıp polis aracına çarpan sürücü tutuklandı
Fidan’ın Şam ziyaretinde dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı Fidan'ın Şam ziyaretinde dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı
Iğdır’da 4 katlı binada yangın: Ekipler alevlere komşu daireden müdahale etti Iğdır'da 4 katlı binada yangın: Ekipler alevlere komşu daireden müdahale etti
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz Tançalan tutuklandı Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz Tançalan tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Emek Emre tutuklandı Çağla Boz’a ev hapsi Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Emek Emre tutuklandı! Çağla Boz’a ev hapsi
İsmail Kartal’dan istifası hakkında açıklama İsmail Kartal'dan istifası hakkında açıklama

16:23
Kara Haydar’ın “altın şovu“ bilirkişiye takıldı: 97 parçadan 78’i çakma çıktı
Kara Haydar'ın "altın şovu" bilirkişiye takıldı: 97 parçadan 78'i çakma çıktı
16:22
Hakan Çalhanoğlu şoku Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu
Hakan Çalhanoğlu şoku! Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu
16:07
Raci Şaşmaz’a “Erdoğan“ yazılı mezar taşı da soruldu İşte yaptığı savunma
Raci Şaşmaz'a "Erdoğan" yazılı mezar taşı da soruldu! İşte yaptığı savunma
16:07
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
15:55
Nihat Genç’in 8 yıl önce Kurtlar Vadisi için söyledikleri gerçek oldu
Nihat Genç'in 8 yıl önce Kurtlar Vadisi için söyledikleri gerçek oldu
15:31
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
15:10
Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin perde arkasını Haberler.com’a anlattı
Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin perde arkasını Haberler.com'a anlattı
15:03
İfadesinin her detayı olay Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar’ı sattı
İfadesinin her detayı olay! Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı
14:00
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
13:22
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 16:42:52. #7.13#
SON DAKİKA: YENİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan: “Konforlu alanlarda siyaset yapmayacağız” - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement