YENİ Parti Giresun'da Halk TV'ye kayyum kararını 81 ilde eş zamanlı protesto etti - Son Dakika
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YENİ Parti Giresun'da Halk TV'ye kayyum kararını 81 ilde eş zamanlı protesto etti

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YENİ Parti Giresun\'da Halk TV\'ye kayyum kararını 81 ilde eş zamanlı protesto etti
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YENİ Parti Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, Halk TV'ye yönelik kayyum kararına karşı 81 ilde eş zamanlı düzenlenen açıklamaların Giresun ayağında kararı eleştirdi. Şenyürek, kararın özgür basını ve halkın haber alma hakkını hedef aldığını savundu.

Haber: Barış Tüysüz

(GİRESUN) – YENİ Parti Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, Halk TV'ye yönelik kayyum kararına ilişkin, "Bu karar yalnızca Halk TV'yi değil, aynı zamanda özgür basını ve halkın haber alma hakkını hedef almaktadır. Seçime giderken muhalefetin sesini kısmak, milletin özgürce seçim yapma hakkına el uzatmaktır" dedi.

YENİ Parti'nin Halk TV'ye yönelik kayyum kararına ve basın üzerindeki baskılara karşı 81 ilde eş zamanlı düzenlediği basın açıklamalarının Giresun ayağı Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirildi. Açıklamayı YENİ Parti Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek okudu.

"Halk TV Kayyuma Teslim Edilemez! Özgür Basına, Özgür Medyaya Sahip Çıkıyoruz!" başlığıyla düzenlenen açıklamaya Giresun Gazeteciler Derneği, SOL Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Atatürkçü Düşünce Derneği, Eğitim-İş, Eğitim Sen, Emekliler Dayanışma Sendikası, Birleşik Emekliler Sendikası ve Giresun Çevre ve Doğa Derneği temsilcileri de destek verdi.

Halk iradesini hedef alan siyasi yargı operasyonları ile gazetecilere ve basın kuruluşlarına yönelik baskıların sürdüğünü belirten Şenyürek, Halk TV'ye kayyım atanmasını bu sürecin son halkası olarak değerlendirdi.

Şenyürek, şunları söyledi:

"Bu karar yalnızca Halk TV'yi değil, aynı zamanda özgür basını ve halkın haber alma hakkını hedef almaktadır. Seçime giderken muhalefetin sesini kısmak, milletin özgürce seçim yapma hakkına el uzatmaktır. İktidarın amacı bellidir. Amaç, kara düzeni sürdürmektir. Bugün devletin imkanlarıyla kendi çıkarlarını korumaya çalışan küçük bir azınlık özgür basını bastırmaya, değişim isteyen on milyonları susturmaya ve milleti umutsuzluğa sürüklemeye çalışmaktadır."

Kararın Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de savunmasına başladığı gün alındığına dikkati çeken Şenyürek, şöyle konuştu:

"Halk TV'yi hedef alan kayyım kararının zamanlaması da tesadüf değildir. 590 gündür savunma yapmayı bekleyen Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun Silivri zindanında savunmasının başladığı gün bu karar alınmıştır. Tarihimizin en büyük siyasi davalarından biri sürerken halkın haber alma hakkına yapılan bu saldırı, davanın hukuksuzluğunu ve siyasi bir operasyon olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır."

"İKTİDAR TÜKENDİ"

Farklı siyasi görüşlerden yurttaşlarla birlikte özgür basına sahip çıkmayı sürdüreceklerini belirten Şenyürek, açıklamasını şöyle tamamladı:

"İktidar tükenmiştir. Tükendiğinin farkındadır. Saldırganlığı bundandır. Yargıyla siyaseti, kollukla haberciliği, kayyumla millet iradesini terbiye edeceğini sananlar tarihin en büyük yanılgısı içindedirler.

Özgür basın sansüre boyun eğmez. Gerçekler hapsedilemez. Halk TV'nin, özgür basının ve tüm basın emekçilerinin yanındayız. Türkiye'nin her bir köşesinde umudu örgütlemeye, demokrasiye ve ülkemizin geleceğine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi karanlığa hapsetmeye çalışanları mutlaka yeneceğiz. Türkiye susmayacak, millet susmayacak."

Kaynak: ANKA
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