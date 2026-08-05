Yeni Parti İl Başkanı Gözaltına Alındı
Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Ankara'daki soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
(MANİSA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Özalper, gözaltına alındı. Gözaltı işlemi kapsamında Özalper'in evinde de arama yapıldığı öğrenildi.
Manisa Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Özalper, soruşturma kapsamında ifadesinin alınması için Ankara'ya götürüldü.
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