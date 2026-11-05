Yeni Parti İl Başkanı Güngen, MESEM\'de ölen çocuk sayısının 24\'e ulaştığını söyledi

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP)- Gaziantep'te Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında çalıştığı şantiyede 6'ncı kattan düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Halil İbrahim Yağız'ın ailesine Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen'den ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyarette Yağız'ın ölümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güngen, genç öğrencinin çalışmaya başladığı ilk gün yaşamını yitirdiğini belirtti. Şantiyede koruyucu güvenlik filesinin bulunmadığını ve Yağız'ın baret takmadan çalıştırıldığını ifade eden Güngen, iş güvenliği önlemlerinin alınmamasına tepki gösterdi.

Olayın üzerinden bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen sürecin üzerinin örtülmeye çalışıldığını savunan Güngen, bir çocuğun daha iş güvenliği ihmalleri nedeniyle hayatını kaybetmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

"ÇOCUKLARIN YERİ ŞANTİYELER DEĞİL, OKULLARDIR"

MESEM kapsamında çalışırken hayatını kaybeden çocukların sayısının 24'e ulaştığını belirten Güngen, çocukların çalışma alanlarında değil eğitim ortamlarında bulunması gerektiğini vurguladı. Etkin denetim mekanizmalarının işletilmesi ve gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınması gerektiğini kaydeden Güngen, sorumluların hesap vermesini istedi.

Güngen, Yeni Parti olarak olayın takipçisi olacaklarını ve hukuki sürecin sonuna kadar ailenin yanında duracaklarını belirtti. Halil İbrahim Yağız'a rahmet, ailesine başsağlığı diledi.