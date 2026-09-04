YENİ Parti Güzelbahçe\'de: \'Üreten devleti kuracağız\'

(İZMİR) - YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, partisinin Güzelbahçe İlçe Başkanlığının açılışında yaptığı konuşmada, "Biz YENİ Parti olarak bu tek adam rejimine ve onun yarattığı yıkıma karşı mücadele ediyoruz. Üreten, toprağına sahip çıkan devleti ve halkçı belediyeciliği yeniden kuracağız" dedi.

YENİ Parti'nin İzmir'deki ilçe örgütlenme çalışmaları kapsamında Güzelbahçe İlçe Başkanlığı'nın açılışı yapıldı. Açılışa, İl Başkanı Çağatay Güç, YENİ Parti'nin İzmir Milletvekilleri Seda Kaya Ösen ile Ednan Arslan, Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın, il ve ilçe teşkilatı üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

İl Başkanı Çağatay Güç, burada yaptığı konuşmada, iktidarın, siyasi ve hukuki operasyonlarla CHP'yi birinci parti yapan kadroların yürüyüşünü durdurmaya çalıştığını söyledi. YENİ Parti'nin kuruluşu sürecinde yaşananları hatırlatan Güç, "Gelinen noktada ülkeyi bu tek adam çıkmazından kurtarma mücadelesini, yeni bir yolda ve yeni bir partide yapma kararı aldık. Ancak bu hareket Genel Başkanımızın veya bizlerin değildir. Bu hareket kesinlikle milletimizin isteği ve beklentisiyle çıkılmış bir yoldur" ifadelerini kullandı

"MANDALİNALAR DALINDA KALMAYACAK"

Türkiye'yi yönetenlerin üreticiyi ve emekçiyi düşünmediğini söyleyen Güç, şöyle devam etti:

"Güzelbahçe'mizin simgesi olan o güzelim mandalina üreticisi bugün mazotun, gübrenin, ilacın altında ezilmiş durumda. Üretici malını dalından toplayamıyor, toplasa tüccarın verdiği fiyat maliyetini kurtarmıyor. Bu ülkeyi tek adam anlayışıyla, dayatmalarla yönetmeye çalışanlar ne tarımı düşündü ne üreticiyi ne de Güzelbahçe'nin mandalinasını. Biz YENİ Parti olarak tam da bu tek adam rejimine ve onun yarattığı yıkıma karşı mücadele ediyoruz. Üreten, toprağına sahip çıkan devleti ve halkçı belediyeciliği yeniden kuracağız. Kendi kendine yeten bir ülkeyi bu tek adam iktidarı üretim yapamaz hale getirmiştir. Biz YENİ Parti olarak tam da bunu söylüyoruz, üreten, toprağına sahip çıkan devleti ve belediyeciliği yeniden kuracağız. Senin o mandalinan dalında kalmayacak teyzem. Kooperatifleşmeyle, belediyelerimizin alım garantileriyle, doğrudan üreticiden tüketiciye kuracağımız köprülerle üreticimizin de Güzelbahçe'mizin de hakkını koruyacağız."

ARSLAN: "ÖZEL'E YENİLMEYİ HAZMEDEMEDİLER"

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ednan Arslan da konuşmasında şunları kaydetti:

"Bizim bir sloganımız vardı, 'Sen yoksan 1 eksiğiz.' Bugün Güzelbahçe'de yoklama 1 kişi eksik. O da biliyorsunuz, haksız şekilde tutuklu olan Güzelbahçe Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Günay. Onun da ben kalbinin burada olduğunu biliyorum. Geçmişte de Güzelbahçe böyle badireli süreçlerden geçti. O gün de arkadaşlarımız maalesef tutuklandı. Ama geldiğimiz süreçte ne oldu? Ertan Ağabeyimiz de beraat etti. Aziz Kocaoğlu bu memlekette 397 yılla yargılandı. Ama ne oldu? Aziz Kocaoğlu bugün sokakta yürüdüğünde herkesin başkanı; oy versin, vermesin. Hiç kimse soruşturulamaz değildir. Hiç kimse dokunulmaz değildir. Herkes yapmış olduğu görev neticesinde soruşturulabilir, bilgisine başvurulabilir. Ama masumiyet karinesi asla zedelenmemeli. Biz muhalefet olsun diye de bir parti kurmadık. Biz bu partiyi halkımızla birlikte iktidar olsun diye kurduk. Biz partimizi ilk seçimde iktidar yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bırakıp gelip bir parti açmak, biz buna mecbur bırakıldık. Atatürk'ün emaneti dediğimiz, baba ocağı dediğimiz yere yargı kararıyla, burada da şerefli Türk polisini alet ederek girdiler. Birileri 'mutlak butlan' diyor, birileri 'mutlak sultan' diyor; bizse 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'a bile yenilmeyi hazmettiler ama bu partinin evladı Özgür Özel'e, değişimine, delegenin iradesine hazmedemediler ve geldiler orada mutlak butlan olarak oturmaya devam ediyorlar. Biz eski partimizle bir polemiğe girmek istemiyoruz. O koltuklar sizin olsun, milletimiz bizimdir. Biz milletimizle beraberiz."

ÖSEN: "ÖNÜMÜZDE İKTİDAR VAR"

YENİ Parti İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen de iktidara giden yolun halk ile doğrudan iletişimden geçtiğini dile getirerek, "Bu yola halkın desteğiyle çıktık. İsmimizi halk koydu. Bütçemizi halk finanse etti ve bütün sorumluluğumuz da sadece halka. Arkamızda neleri bıraktık? Arkamızda bütün kavgaları bıraktık, didişmeleri bıraktık, ayağımıza pranga olan sorunları bıraktık. Artık hep beraber sadece önümüze bakıyoruz. ve önümüzde ne var? İktidar var. Tabii ki bizim ayağımızı bastığımız yer, esas durduğumuz yer yine aynı: Cumhuriyet'in değerleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılapları. Şimdi esnafımızla, emeklimizle, gençlerle konuşup ülkede sorunlara çözüm önerilerimizi anlatacağız. Daha önce bize oy vermeyenleri ikna edeceğiz. Bu konuda da örgütümüze büyük görev düşüyor" diye konuştu.

AKIN: "GELECEĞE UMUTLA YÜRÜYELİM"

Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın, demokrasiye ve adalete sahip çıkmanın sorumluluğunu taşıdıklarını dile getirerek, "Her yeni başlangıç bir umuttur. ve bu umudumuzu hep birlikte yitirmeyeceğiz. Bu siyasi süreçte Genel Başkanımız Özgür Özel'in de her fırsatta dile getirdiği gibi; demokrasiye, adalete, hakka, hukuka sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

AKDOĞAN: "HALK İSTEDİ KENDİ PARTİSİNİ KURDU"

YENİ Parti Güzelbahçe Kurucu İlçe Başkanı Bilgin Akdoğan, "Son 4 ayda çok şey öğrendik. Önce hayatımıza daha önce hiç duymadığımız 'mutlak butlan' diye bir kavram girdi. Ne olduğunu araştırarak öğrendik. Ama bir şey daha öğrendik: Halk isterse yeni bir yol açabilir. Halk isterse kendi partisini kurabilir ve hatta adını da koyabilir. ve bütün bunların sonunda hep birlikte YENİ Parti'yi kurduk. Burası sadece bir ilçe binası değil; umudun, mücadelenin ve millet iradesinin buluşma noktası olsun. Buradan omuz omuza, el ele iktidara yürüyeceğiz. Çünkü biz inanıyoruz, yolumuz açık, hedefimiz iktidar" ifadelerini kullandı.