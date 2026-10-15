YENİ Parti öncülüğündeki grup Kars'ta Halk TV'ye kayyum atanmasını protesto etti - Son Dakika
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YENİ Parti öncülüğündeki grup Kars'ta Halk TV'ye kayyum atanmasını protesto etti

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YENİ Parti öncülüğündeki grup Kars\'ta Halk TV\'ye kayyum atanmasını protesto etti
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YENİ Parti Kars İl Örgütü öncülüğünde Halk TV'ye kayyum atanması, Valilik Parkı'nda düzenlenen protestoyla kınandı. YENİ Parti Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir, kararın özgür basını ve halkın haber alma hakkını hedef aldığını söyledi.

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - Halk TV'ye kayyum atanması, YENİ Parti Kars İl Örgütü öncülüğünde protesto edildi.

YENİ Parti Kars İl Örgütü üyeleri ile Emek Partisi (EMEP), SOL Parti, Eğitim Sen, Türk Tabipleri Birliği ve Devrimci 78'liler Derneği üyeleri Valilik Parkı'nda toplandı.

YENİ Parti Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir, burada yaptığı açıklamada, ülkenin her sabah yeni bir karanlığa uyandığını söyledi.

Halk iradesini hedef alan siyasi yargı operasyonlarının, gazetecileri ve basını hedef alan saldırıların, her kesimden yurttaşı etkileyen hukuksuzlukların ve kayyımların artarak devam ettiğini dile getiren Uludaşdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hukuksuzlukların son halkası olarak dün şafak vakti, polis baskınıyla, pek çok yayın diliminde Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalı olan Halk TV'ye kayyım atanmıştır. Bu karar yalnızca Halk TV'yi değil, aynı zamanda özgür basını ve halkın haber alma hakkını hedef almaktadır. Seçime giderken muhalefetin sesini kısmak, milletin özgürce seçim yapma hakkına el uzatmaktır.

Bugün devletin imkanlarıyla kendi çıkarlarını korumaya çalışan küçük bir azınlık özgür basını bastırmaya, değişim isteyen on milyonları susturmaya ve milleti umutsuzluğa sürüklemeye çalışmaktadır.

Yargıyla siyaseti, kollukla haberciliği, kayyımla millet iradesini terbiye edeceğini sananlar tarihin en büyük yanılgısı içindedirler. Özgür basın sansüre boyun eğmez. Gerçekler hapsedilemez. Halk TV'nin, özgür basının ve tüm basın emekçilerinin yanındayız. Türkiye'nin her bir köşesinde umudu örgütlemeye, demokrasiye ve ülkemizin geleceğine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi karanlığa hapsetmeye çalışanları mutlaka yeneceğiz. Türkiye susmayacak, millet susmayacak."

Kaynak: ANKA
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