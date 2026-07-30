YENİ Parti Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural: "Gemileri yaktık, geri dönüş yok"

(ZONGULDAK) - YENİ Parti Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural ve beraberindeki partililer, CHP Zonguldak İl Başkanlığı binasından şahsi eşyalarını alarak ayrıldıktan sonra YENİ Parti İl Başkanlığı binasına yürüdü.

Parti binası önünde düzenlenen programa Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ile çok sayıda partili katıldı. Burada konuşan Dural, uzun yıllardır görev yaptığı CHP'den ayrılarak yeni bir siyasi mücadeleye başladıklarını belirtti.

"Bugün baba evimizi bırakarak yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Bundan sonra yeni bir siyasi mücadelenin içerisinde olacağız. Bu mücadelede daha kapsayıcı, daha bütünleştirici, daha şeffaf ve daha katılımcı bir anlayışla siyaset yapacağız" diyen Dural, birçok kişinin daha YENİ Parti'ye katılacağını aktardı.

Dural, "Biraz önce baba evimizden ayrıldık. Bizlerle birlikte 13 il genel meclisi üyemiz de partimizden ayrılarak YENİ Parti'ye üye olacak. Örgütümüzün iradesini temsil eden 8 il ve ilçe başkanımız da istifa ederek aramıza katıldı" diye konuştu.

Yerel yönetimlerden de destek gördüklerini dile getiren Dural, şunları söyledi:

"Bugün burada yalnızca bir parti tabelasını değiştirmiyoruz, Zonguldak'ta siyasete yeni bir anlayış, yeni bir heyecan ve yeni bir umut kazandırıyoruz. Biz bu yola çıkarken kimseyi dışlamadık, kimseye sırtımızı dönmedik. Tam aksine belediye başkanlarımızla, ilçe örgütlerimizle, kadın ve gençlik kollarımızla, üyelerimizle ve bizlere güvenen hemşehrilerimizle birlikte hareket ettik. Bugün attığımız bu adım, uzun istişarelerin ve ortak aklın sonucudur. Şuna yürekten inanıyorum ki önümüzdeki süreçte bugün aramızda olmayan belediyelerimiz de YENİ Parti çatısı altında yerini alacak. Toplam 10 belediyemizin de bu büyük yürüyüşün bir parçası olacağına inanıyorum.

Bu karar tepeden inme alınmış bir karar değildir. Tam tersine tabanın sesine kulak verilerek şekillenmiştir. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, Zonguldak ziyaretinde hepimize tek tek 'Ne yapalım?' diye sordu. Biz de teşkilatlarımızın, üyelerimizin ve vatandaşlarımızın görüşlerini kendisine aktardık. O gün burada bulunan arkadaşlarımız, 'Ya yeni bir yol bulun ya da yeni bir yol açın' diyerek değişim iradesini açıkça ortaya koydu. Biz de her zaman söylediğimiz gibi millet ne diyorsa onu yaparız dedik. Bugün de milletimizin ortaya koyduğu iradeyi yerine getiriyoruz. Yeni bir yol açıyoruz. Bundan sonra yeni bir söz söyleyecek, yeni bir anlayışla siyaset yapacak ve YENİ Parti çatısı altında hep birlikte geleceği inşa edeceğiz.

Büyük düşünür Mevlana Celaleddin Rumi'nin çok anlamlı bir sözü var; 'Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım'. İşte biz de tam olarak bunu yapıyoruz. Geçmişte yaşananları geride bırakıyor, geleceğe umutla bakıyoruz. Bugün yeni şeyler söylüyor, yeni hedefler ortaya koyuyor ve YENİ Parti'yi Zonguldak'ta güçlü bir şekilde ayağa kaldırıyoruz.

Bu saatten sonra geri adım atmak gibi bir düşüncemiz yok. Biz bu yolda kararlıyız. Gemileri yaktık. Artık geri dönüş diye bir şey söz konusu değil. Çünkü bu mücadeleyi yalnızca kendimiz için değil, çocuklarımızın geleceği, Zonguldak'ın kalkınması ve ülkemizin daha güçlü yarınlara ulaşması için veriyoruz. Başarmak zorundayız ve buna inanıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız, sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe vatandaşlarımızla buluşacağız. Şimdi hep birlikte yeni il başkanlığımıza doğru yürüyeceğiz. Ardından da aynı inanç ve kararlılıkla iktidara yürüyeceğiz."