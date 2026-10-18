YENİ Partili Emir: "Tek adam rejimini sandıkta bitirene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz" - Son Dakika
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YENİ Partili Emir: "Tek adam rejimini sandıkta bitirene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz"

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YENİ Partili Emir: "Tek adam rejimini sandıkta bitirene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz"
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YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, "Türkiye'ye giydirmek istedikleri gömlek, Türkiye'yi 100 yıl geriye götürecek, vurgunun, talanın sonuna kadar yapıldığı ve hiç kimsenin hesap sormadığı bir tek adam rejimidir. Biz o tek adam rejimini sandıkta bitirene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

Haber-Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) – YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, " Türkiye'ye giydirmek istedikleri gömlek, Türkiye'yi 100 yıl geriye götürecek, vurgunun, talanın sonuna kadar yapıldığı ve hiç kimsenin hesap sormadığı bir tek adam rejimidir. Biz o tek adam rejimini sandıkta bitirene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

YENİ Parti Malatya İl Başkanlığı binası düzenlenen törenle açıldı. Açılışa YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Genel Sekreteri Yunus Emre, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Kurucu İl Başkanı Barış Yıldız, belediye başkanları, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, açılışta yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerinde muhalefetin başarısına değinerek, "Buralara nasıl geldiğimizi biliyorsunuz, bedeller ödeyerek geldik. Bizim suçumuz 31 Mart'ta destan yazmaktı. Bizim suçumuz 31 Mart'ta, ulaşılamamış bir başarıya ulaşmaktı" dedi.

İktidarın yerel seçimlerin ardından muhalefete yönelik baskı uyguladığını söyleyen Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O koltuğunu kaybetmekten korkan kişi, Ekrem İmamoğlu'nun bileğini bükemeyeceğini anladığında bir darbe yaptı. Demokrasimize, sandığımıza, milli iradeye bir darbe yaptı. İstanbul'un vermediğini, Türkiye'nin vermediğini yargı kollarıyla, savcılarla, hakimlerle, kolluk güçleriyle, iftiralarla almaya kalktılar. Ama biz direndik, yıkılmadık, bir adım geri atmadık. 'Korkarlar, dağılırlar' dediler. Ama Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel bir adım geri atmadı.

"SANDILAR Kİ BİZ BÖLÜNECEĞİZ, ZAYIFLAYACAĞIZ"

Bizim yükselişimizi durduramayınca gayrimeşru bir mahkeme kararıyla, uydurma bir butlan kararıyla gayrimeşru bir yönetimi, eskiden rahatça yenebildikleri o koltuk düşkünü birkaç kişiyi bir sabah vaktinde polis zoruyla, polis copuyla, gazla genel merkezimize soktular. Sandılar ki biz bölüneceğiz. Sandılar ki zayıflayacağız. Sandılar ki iktidar yürüyüşümüz duracak. İşte o yanlış hesabı yapanlar bugün Malatya'ya baksınlar, sizlere baksınlar. Sizlere baktıklarında görecekleri iktidar umududur, Türkiye'nin aydınlık geleceğine inanıştır."

Emir, siyasi mücadelelerini sürdüreceklerini ifade ederek, "Bu baskıcı rejime boyun eğilmemiştir, eğilmeyecektir. Türkiye'ye giydirmek istedikleri gömlek, Türkiye'yi 100 yıl geriye götürecek, vurgunun, talanın sonuna kadar yapıldığı ve hiç kimsenin hesap sormadığı bir tek adam rejimidir. Biz değerli arkadaşlar, o tek adam rejimini sandıkta bitirene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Emir, "herkesin iftiralarla, boş iddialarla tutuklandığını" söyleyerek, "Mesela tutuklananlardan birisi Hüseyin Can Güner, sizin kardeşiniz, hemşehriniz. Buradan Kırşehir Cezaevi'ne selamlarımızı gönderelim. Hüseyin Can Güner'in toz zerresi kadar suçu yok. Bunu onu tutuklayanlar da biliyorlar ama amaç korku salmak, amaç sindirmek. Buna benzer belediye başkanlarımızı, Cumhurbaşkanı adayımızı, kadrolarımızı cezaevinde tutuyorlar" dedi.

"HER BİRİNİZ BİR MUHABİRSİNİZ"

Halk TV'ye yönelik operasyonu anımsatan Emir, "Nasıl bizi cumhurbaşkanı adaysız bırakmaya çalıştılarsa, nasıl partisiz bırakmaya çalıştılarsa, üç gün önce de yine bir polis operasyonu, yine bir savcılık operasyonu ile Halk TV'yi de bizden koparmaya kalktılar. Buradan bu kötülüğü düşünenlere sesleniyoruz: Aynen partimize butlan atadıklarında YENİ Partimizi kurduğumuz gibi biz bu milletin onca yolsuzluğu, onca arsızlığı, onca haksızlığı sizin saklama girişiminize boyun eğmeyeceğiz. Sizin her türlü pisliğinizi millet görmesin, duymasın, bilmesin istiyorsunuz. Tam vurgununuzu gizlemek için, İmamoğlu'nun meydan okumalarını gizlemek için Halk TV'ye operasyon yapıyorsunuz" diye konuştu.

Vatandaşlara ve partililere seslenen Emir, "Bundan sonra her biriniz bir Halk TV kamerasısınız, her biriniz bir Halk TV muhabirisiniz, her biriniz bir mikrofonsunuz" dedi.

YUNUS EMRE: "750 BİN ÜYESİYLE VATANDAŞIN KURDUĞU BİR PARTİYİZ"

YENİ Parti Genel Sekreteri Yunus Emre de Türkiye'de çok zor günlerden geçildiğini belirterek, "Maalesef Türkiye'de bir zulüm ortamı içerisindeyiz. Her gün siyasetçiler, gazeteciler, akademisyenler, Türkiye'nin iyiliği ve refahı için çalışan, mücadele eden insanlar büyük zulümlerle karşı karşıya. Maalesef 21 Mayıs günü uydurma bir mahkeme kararıyla 103 yıllık partimize iktidar tarafından, iktidarın tepesinde bulunanlar tarafından bir atama yapıldı ve Atatürk'ün partisi Tayyip Erdoğan'ın belirlediği kişiler tarafından yönetilmek durumunda kaldı" diye konuştu.

Gelecek seçimlerin yalnızca iktidar değişikliği anlamına gelmeyeceğini söyleyen Emre, "Önümüzdeki seçimde Türkiye'de yepyeni bir bahar gelecek. Türkiye'ye demokrasi gelecek. Türkiye için yepyeni bir başlangıç olacak önümüzdeki seçimler. Türkiye'ye huzur gelecek, demokrasi gelecek, refah gelecek. O nedenle bu seçimler için bu binamızı bugün açtıktan sonra hemen büyük bir süratle, büyük bir heyecanla yola çıkıyoruz" dedi.

AĞBABA: "BU İKTİDARIN İPİNİ EMEKLİLER KESECEK"

YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da ekonomik sorunlara dikkati çekerek, özellikle emeklilerin geçim sıkıntısı yaşadığını belirtti.

Emekli aylıklarının yetersiz olduğunu ifade eden Ağbaba, "17 milyon emekli var. Bu emekliler halinden memnun mu? Geçinebiliyor musunuz? Dolayısıyla bu iktidarın ipini emekliler kesecek" dedi.

Fon krizine ilişkin iddiaları anımsatan Ağbaba,  "Siz 2 milyar 160 milyonun ne anlama geldiğini bilir misiniz bilmiyorum. Ben birkaç örnekle bu paranın neye geldiğini söyleyeyim. Bir emekli bu parayı 6 bin 548 yılda kazanabiliyor. Sadece AK Parti'de bakanlık yapmış, siyaset yapmış birinin fonda elde etmiş olduğu kazanç. Fonda nereden kazanç elde etti? Fakirin fukaranın, yani hepimizin cebinden çalınan paralarla bir gecede zengin oldular" diye konuştu.

YILDIZ: "YENİ PARTİ'Yİ KURMAK ZORUNDA KALDIK"

YENİ Parti Malatya Kurucu İl Başkanı Barış Yıldız, partilerinin kuruluşunun siyasi bir zorunluluktan kaynaklandığını belirterek, "Hep birlikte, sizlerle birlikte milletimizin desteğiyle YENİ Partimizi kurduk. Sizlerin de bildiği üzere bizler YENİ Partimizi kurmak zorunda bırakıldık. Bizler yola çıkarken Türk siyasi partilerine yeni bir parti daha ekleyelim diye yola çıkmadık. Bizler Türk demokrasisi için yeni bir parti kurmak zorunda kaldık. Bu partinin adını millet verdi" dedi.

Konuşmaların ardından parti binası açıldı.

Kaynak: ANKA
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