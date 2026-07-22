Yeni Partinin Kuruluşu Süreci Başladı - Son Dakika
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Yeni Partinin Kuruluşu Süreci Başladı

22.07.2026 11:28
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Devrim Dural, CHP'de yeni partinin kuruluş sürecinin Türkiye'nin demokratik geleceği için önemli olduğunu belirtti.

Haber: Ersen Berk ÇELİK

(ZONGULDAK) - CHP Zonguldak İl Başkanlığı görevinden alınan Devrim Dural, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti kurulacağına ilişkin açıklamasına değinirken, "Artık yeni bir yolculuğun başlangıcına, yeni bir partinin kuruluş anlayışına tanıklık ettiğimizi söyleyebilirim. Bu sürecin yalnızca CHP açısından değil, Türkiye'nin demokratik geleceği açısından da önemli bir dönüm noktası olduğuna inanıyoruz" dedi.

Dural, yaptığı açıklamada, "yeni bir yolculuğun ve yeni bir partinin kuruluş sürecine tanıklık ettiklerini" söyledi.

Özgür Özel başkanlığında yapılan toplantının parti açısından tarihi bir önem taşıdığını ifade eden Dural, "74 il başkanımızla birlikte, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in TBMM'deki grup toplantısına katıldık. Ardından gerçekleştirilen il başkanları toplantısında, artık yeni bir yolculuğun başlangıcına, yeni bir partinin kuruluş anlayışına tanıklık ettiğimizi söyleyebilirim. Bu sürecin yalnızca CHP açısından değil, Türkiye'nin demokratik geleceği açısından da önemli bir dönüm noktası olduğuna inanıyoruz."

Kurulacak partinin iktidar hedefi doğrultusunda kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Dural, "Artık iktidar zamanı. Halkın beklentilerine cevap verecek, örgütüyle daha güçlü, ilkeleriyle daha sağlam bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte demokrasi, hukuk devleti, adalet ve sosyal demokrat değerler temelinde mücadelemizi daha da büyüteceğiz" ifadelerini kullandı.

Dural, tarihi bir süreçten geçildiğini dile getirerek, "Tarihin bir kırılma anındayız. Artık adeta 'inceldiği yerden kopsun' denilen noktadayız. Bu yeni sürecin Zonguldak'a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yeni Partinin Kuruluşu Süreci Başladı - Son Dakika

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