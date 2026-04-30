Yeni tramvayların ilki 2 Mayıs\'ta yola çıkıyor: 19 Mayıs\'ta hizmete girecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Başkanı Halit Doğan, 2 yıl önce ihalesi yapılan 12 tramvaydan ilkinin 2 Mayıs'ta Samsun'a doğru yola çıkacağını ve test sürüşlerinin ardından 19 Mayıs'ta hizmete alınmasının planlandığını açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında yaklaşık 2 milyar TL bedelle gerçekleştirilen tramvay ihalesi 4 Temmuz 2024'te imzalandı. Süreç içinde yüzde 20'lik artışla araç sayısı 10'dan 12'ye çıkarılırken, teslimatların 24 ay sonra başlaması hedefleniyordu. Başkan Halit Doğan, ilk aracın planlanandan iki ay önce, 2 Mayıs'ta sevk edileceğini ve Samsun'da test sürüşlerine başlanacağını duyurdu. Yeni tramvayların, mevcut filoya ek olarak hizmet vereceği, yüzde 10 eğimde ilerleyebilen ve yaklaşık yüzde 70 yerlilik oranına sahip ilk hafif raylı sistem araçları arasında yer alacağı belirtildi.

"Yoğunluk azalacak"

Mevcut durumda 29 tramvayla günlük yaklaşık 100 bin yolcu taşındığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, araç içi yoğunluğun ortalamanın üzerinde seyrettiğine dikkat çekti. Yeni tramvayların devreye alınmasıyla birlikte bu yoğunluğun düşürülmesinin hedeflendiğini belirten Doğan, "10 yeni tramvay alımı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ile sözleşme imzalamıştık. Yüzde 20'lik artışla araç sayısı 12'ye çıktı. Halihazırda hafif raylı sistemle günlük 100 bin yolcu taşıyoruz. Metrekareye düşen yolcu sayımız ortalamanın üzerinde. Yeni tramvaylarla bu yoğunluğu normal seviyelere çekmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"Yeni tramvayların ilki 2 Mayıs'ta Samsun'a kargolanacak"

İlk tramvayın mayıs ayında kente ulaşmasının ardından bir yıl içinde 12 aracın tamamının Samsun'da hizmete alınacağını belirten Başkan Doğan, yeni araçların yüksek yerlilik oranıyla öne çıkacağını ifade etti. Doğan, "2 Mayıs itibarıyla kargo işlemleri oluşturuldu. 19 Mayıs'ta ilk tramvayı raya indirmeyi planlıyoruz. Bu tarihe kadar test sürüşleri sürecek. 19 Mayıs'tan sonra ise her ay 1 ya da 2 tramvay teslim alınacak. Yıl sonuna kadar 10 araç filoya katılacak, kalan 2 tramvay da gelecek yılın mart ayına kadar tamamlanacak. Böylece bir yıl içinde 12 yeni tramvay Samsun'da hizmet vermeye başlayacak" diye konuştu.

Yaklaşık 40-42 metre uzunluğundaki yeni tramvayların filoya katılmasıyla birlikte Samsun'da toplam tramvay sayısının 41'e ulaşacağı ve toplu ulaşım kapasitesinin önemli ölçüde artacağı bildirildi. - SAMSUN