Yeni yuvasına kavuşan depremzede: "Biz evsiz de kalabilirdik ama vatansız olamayız" - Son Dakika
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Yeni yuvasına kavuşan depremzede: "Biz evsiz de kalabilirdik ama vatansız olamayız"

Yeni yuvasına kavuşan depremzede: "Biz evsiz de kalabilirdik ama vatansız olamayız"

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası BAYKAR tarafından yaptırılan evinin anahtarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden teslim alan depremzede yaşlı kadın, "Biz evsiz de kalabilirdik, çadırda da kalabilirdik, topraktan da ev yapabilirdik, açıkta da kalabilirdik ama biz...

05.12.2024 09:45  Güncelleme: 09:47
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası BAYKAR tarafından yaptırılan evinin anahtarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden teslim alan depremzede yaşlı kadın, "Biz evsiz de kalabilirdik, çadırda da kalabilirdik, topraktan da ev yapabilirdik, açıkta da kalabilirdik ama biz devletsiz, bayraksız ve vatansız kalamayız" dedi.

Kahramanmaraş'ta BAYKAR tarafından yaptırılan deprem konutlarına yerleşen ilk ailelerden biri Battal ve Kamer Miral çifti oldu. Depremzede yaşlı çift, anahtarlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almışlardı.

Onikişubat ilçesi Önsen - Kurtlar mevkisinde BAYKAR tarafından yaptırılan yeni deprem konutuna yerleşen çift, mutluluklarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dualarını seher vakti yaptığını ifade eden Battal Miral, evlerine kavuşmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Bekliyorduk, hak sahipliğinden ev çıkacağını tahmin ediyor ve umuyorduk. Dediğimiz gibi de oldu. Burası, Onikişubat ilçesinin Kurtlar mevkii. Anahtarımızı Reis'in elinden aldık; o da ayrı bir güzellik oldu bizim için. Herkese teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerin hepsi Cumhurbaşkanımızın himayesinde yapılan çalışmalardır. Seher vakti yapılan duaları boşa çıkarmıyoruz, kendilerine dua ediyoruz."

Eşi Kamer Miral ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanım bize dört dörtlük bir ev yapıp teslim etti, elhamdülillah. Daha önce konteynerde kaldık; orası da çok güzeldi, komşularımız vardı ve Ümraniye Belediyesi bizi hiç incitmedi. Evimiz çıktı ve anahtarımızı Cumhurbaşkanımızın elinden aldık. 10 elim olsun, 10 tane daha olsun da bütün fakirlere, dışarıda azap çeken kardeşlerimize ulaşsın diye dua ettim. Cumhurbaşkanımız bana, 'Maraş duası mı bu?' dedi. Ben de, 'Evet bizim Maraş duası. Herkese yapılmaz, bu özel insanlara yapılır' dedim; o da güldü, çok sağ olsun" diye konuştu.

Miral çifti, vatan sevgisini de şu sözlerle dile getirdi:

"Evsiz olabiliriz ama vatansız olamayız. Biz evsiz de kalabilirdik, çadırda da kalabilirdik, açıkta da olabilirdik. Ama devletsiz, bayraksız, vatansız olamayız. Cumhurbaşkanımız, askerimiz ve polisimiz olmazsa biz neye yararız? Bana deseler ki 'Bu evden çık, bir uçak alacağız, yardım edin' deseler, ben hemen çıkarım. Önemli olan vatanımızdır, topraklarımızdır. Selçuk Bayraktar zaten baş tacımız." - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Deprem, Yerel, evsiz, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeni yuvasına kavuşan depremzede: 'Biz evsiz de kalabilirdik ama vatansız olamayız' - Son Dakika

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