Yenice\'de Müzik Şöleni Büyük İlgi Gördü

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen Müzik Şöleni, büyük ilgi gördü.

Yenice Park Marmara'da gerçekleşen etkinlikte kursiyerlerin keman, gitar, bağlama performansları ile Türk Sanat Müziği konseri sanatseverlerle buluştu. Programa Yenice Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gecenin sonunda Müzik Şöleni'nin Sanat Yönetmeni ve usta öğretici Yaşar Atalay'a emeklerinden dolayı Belediye Başkanı Veysel Acar tarafından çiçek takdim edildi. Etkinliğin düzenlenmesinde büyük emeği olan Yenice Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yüksel Baş'a ise çiçek takdimini Kaymakam Mehmet Can İrdelp yaptı. - ÇANAKKALE