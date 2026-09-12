Yeniden Refah Partili Karakuş'tan Tırnik Yolu için 'bir an evvel yapılsın' çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeniden Refah Partili Karakuş'tan Tırnik Yolu için 'bir an evvel yapılsın' çağrısı

Yeniden Refah Partili Karakuş\'tan Tırnik Yolu için \'bir an evvel yapılsın\' çağrısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş, Palu ile Arıcak arasındaki iki ilçe, üç belde ve 25 köyün ulaşımında kullanılan Tırnik Yolu'nun yıllardır yenilenmediğini söyledi. Karakuş, yolun bir an evvel yapılması için Elazığ Valiliği, İl Özel İdaresi ve ilgili bakanlıklara çağrıda bulundu.

Haber: : Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş, Palu ile Arıcak arasındaki iki ilçe, üç belde ve 25 köyün ulaşımında kullanıldığı belirtilen yolun yıllardır yenilenmediğini söyledi. Yetkililere çağrıda bulunan Karakuş, "Grup yoluna mı alırsınız, ek ödenek mi çıkarırsınız, bakanlık üzerinden mi yaptırırsınız; adını ne koyarsanız koyun, bu yolun bir an evvel yapılması lazım" dedi.

Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş, Palu ile Arıcak arasında ulaşımı sağlayan ve bölge halkı tarafından "Tırnik Yolu" olarak adlandırılan güzergahta vatandaşlar ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Yolun durumunu yerinde inceleyen Karakuş, Elazığ Valiliği, İl Özel İdaresi ve AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı'ya sorunun çözülmesi çağrısında bulundu.

"ADINI NE KOYARSANIZ KOYUN, BU YOLUN YAPILMASI LAZIM"

Yolun iki ilçe, üç belde ve 25 köyün ulaşımında kullanıldığını belirten Karakuş, şöyle konuştu:

"Bu yolu grup yoluna mı alırsınız, ek ödenek mi çıkarırsınız, buraya kaynak mı sağlarsınız, bakanlık üzerinden mi yaptırırsınız; adını ne koyarsanız koyun, bu yolun bir an evvel yapılması lazım."

Sorunun yaklaşık üç-dört yıldır sürdüğünü dile getiren Karakuş, "2021 yılında da aynı güzergahı kullanmıştım. Emin olun, o zaman yolun durumu daha iyiydi. Bugün aynı yolu tekrar kullandım, yolun durumu daha da kötü" dedi.

"BU İNSANLARA REVA GÖRÜLEN HİZMETİN BU OLDUĞUNA İNANMIYORUZ"

Bölge halkının uzun yıllardır iktidara destek verdiğini söyleyen Karakuş, yolun mevcut durumuna tepki göstererek, "Bu insanlara reva görülen hizmetin bu olduğuna inanmıyoruz" diye konuştu.

Sorunun çözülmemesi halinde konuyu üst makamlara taşıyacaklarını ifade eden Karakuş, şunları kaydetti:

"Bu işin takipçisi olacağız. Gerekirse Külliye'ye, gerekirse bakanlığa; nereye şikayet edilmesi gerekiyorsa milletimiz adına bu şikayetleri yapacağımızı açıkça ifade ediyorum."

VATANDAŞLAR ARAÇLARINDAKİ HASARI ANLATTI

Karakuş'un açıklamasının ardından söz alan bölge sakinleri de bozuk yol nedeniyle araçlarının zarar gördüğünü söyledi.

Bir vatandaş, "Bir arabamı bu yolda sattım. İkinci arabamı aldım, geçen hafta iki lastiğim birden zarar gördü. Sıfır arabamın lastiklerini değiştirmek zorunda kaldım" dedi.

Başka bir vatandaş ise bahçesine ulaşmakta dahi güçlük çektiğini belirterek, "Vatandaşlar aynı ızdırabı çekiyor. Ne lastik kaldı ne araba ne de amortisör" ifadelerini kullandı.

İktidar partisine destek verdiğini söyleyen bir bölge sakini de "Biz yüzüstü bırakılmış kişileriz. Üç yıldır ne ızdıraplar çekiyoruz. Buraya bir avuç asfalt dökemiyorlar. Ben bir AK Partili olarak bunu söylüyorum" diye konuştu.

MUHTARDAN AÇIKKAPI'YA ÇAĞRI

Bölgedeki bir köyün muhtarı, yolun 2021 yılında yapıldığını ancak kısa süre içinde yeniden bozulduğunu söyledi. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı'nın yolun bu yıl yenileneceği yönünde söz verdiğini öne süren muhtar, aradan aylar geçmesine rağmen herhangi bir çalışma başlatılmadığını belirterek Açıkkapı'ya çağrıda bulundu.

Karakuş, yolun yenilenmesi için Elazığ Valiliği, İl Özel İdaresi ve ilgili bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunacaklarını bildirdi.

Kaynak: ANKA

İl Özel İdaresi, Elazığ Valiliği, Elazığ, Arıcak, Refah, Yerel, Palu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeniden Refah Partili Karakuş'tan Tırnik Yolu için 'bir an evvel yapılsın' çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek
Yolcu uçağında bomba alarmı Apar topar döndürüldü Yolcu uçağında bomba alarmı! Apar topar döndürüldü
CHP’den Mansur Yavaş’a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır CHP'den Mansur Yavaş'a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır
Ardahan ziyaretinde Özgür Özel’e olay sözler Acılı eş “İmamoğlu yüzünden“ diyerek böyle isyan etti Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş "İmamoğlu yüzünden" diyerek böyle isyan etti
AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu
Yemek siparişi verdi, paketi açınca hayatının şokunu yaşadı Yemek siparişi verdi, paketi açınca hayatının şokunu yaşadı
Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu’na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası Siyasi yasak kararı da verildi Ekrem İmamoğlu'na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası! Siyasi yasak kararı da verildi
Seferihisar’da rüşvet ve imar ağı: Başkana külçeyle altın gitmiş Seferihisar'da rüşvet ve imar ağı: Başkana külçeyle altın gitmiş
Bursa’da denizde erkek cesedi bulundu Bursa'da denizde erkek cesedi bulundu
Suriye’de dikkat çeken görüntü Dağın zirvesine dev Tevhid bayrağı çekildi Suriye'de dikkat çeken görüntü! Dağın zirvesine dev Tevhid bayrağı çekildi
İsmail Kartal’a ulaşılamıyor Telefonlarını kapattı, yöneticiler evine gitti İsmail Kartal'a ulaşılamıyor! Telefonlarını kapattı, yöneticiler evine gitti
Yetişkin film yıldızı evinde ölü bulundu Son mesajı ortaya çıktı Yetişkin film yıldızı evinde ölü bulundu! Son mesajı ortaya çıktı
Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı

23:57
Bahçeli’nin “Öcalan’a ev“ açıklamasını Bakan Gürlek yalanladı
Bahçeli'nin "Öcalan'a ev" açıklamasını Bakan Gürlek yalanladı
23:47
Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde skandal: Hastaların ekranında cinsel içerikli film yayınlandı
Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde skandal: Hastaların ekranında cinsel içerikli film yayınlandı
23:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Salah’a sürpriz davet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Salah'a sürpriz davet
22:07
Antalya’da skandal paylaşım Zabıta müdüründen başken vekilini eleştirenlere küfürlü yanıt
Antalya'da skandal paylaşım! Zabıta müdüründen başken vekilini eleştirenlere küfürlü yanıt
22:02
Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarının ardından Doğu-Batı boru hattını kapattı
Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarının ardından Doğu-Batı boru hattını kapattı
21:49
Maç fazlasıyla lider Beşiktaş seriye bağladı
Maç fazlasıyla lider! Beşiktaş seriye bağladı
21:27
Fenomen Fatma Soydaş tahliye edildi
Fenomen Fatma Soydaş tahliye edildi
21:22
İşte detaylar Öcalan için yapılan villada yok yok
İşte detaylar! Öcalan için yapılan villada yok yok
20:36
Fenerbahçe’den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır
Fenerbahçe'den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır
20:35
Trabzonspor’dan Arda Turan bombası
Trabzonspor'dan Arda Turan bombası
20:06
Cem Yılmaz, baston kullanmaya başladı
Cem Yılmaz, baston kullanmaya başladı
19:39
Bu kadarına da pes Türk gazetecilere bakın ne yedirmeye kalkmışlar
Bu kadarına da pes! Türk gazetecilere bakın ne yedirmeye kalkmışlar
19:30
Vincenzo Italiano’dan Vlahovic için açıklama
Vincenzo Italiano'dan Vlahovic için açıklama
19:15
Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı
Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı
18:10
Öcalan’a İmralı’da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 02:19:05. #7.12#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partili Karakuş'tan Tırnik Yolu için 'bir an evvel yapılsın' çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement