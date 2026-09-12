Yeniden Refah Partili Karakuş\'tan Tırnik Yolu için \'bir an evvel yapılsın\' çağrısı

Haber: : Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş, Palu ile Arıcak arasındaki iki ilçe, üç belde ve 25 köyün ulaşımında kullanıldığı belirtilen yolun yıllardır yenilenmediğini söyledi. Yetkililere çağrıda bulunan Karakuş, "Grup yoluna mı alırsınız, ek ödenek mi çıkarırsınız, bakanlık üzerinden mi yaptırırsınız; adını ne koyarsanız koyun, bu yolun bir an evvel yapılması lazım" dedi.

Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş, Palu ile Arıcak arasında ulaşımı sağlayan ve bölge halkı tarafından "Tırnik Yolu" olarak adlandırılan güzergahta vatandaşlar ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Yolun durumunu yerinde inceleyen Karakuş, Elazığ Valiliği, İl Özel İdaresi ve AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı'ya sorunun çözülmesi çağrısında bulundu.

"ADINI NE KOYARSANIZ KOYUN, BU YOLUN YAPILMASI LAZIM"

Yolun iki ilçe, üç belde ve 25 köyün ulaşımında kullanıldığını belirten Karakuş, şöyle konuştu:

"Bu yolu grup yoluna mı alırsınız, ek ödenek mi çıkarırsınız, buraya kaynak mı sağlarsınız, bakanlık üzerinden mi yaptırırsınız; adını ne koyarsanız koyun, bu yolun bir an evvel yapılması lazım."

Sorunun yaklaşık üç-dört yıldır sürdüğünü dile getiren Karakuş, "2021 yılında da aynı güzergahı kullanmıştım. Emin olun, o zaman yolun durumu daha iyiydi. Bugün aynı yolu tekrar kullandım, yolun durumu daha da kötü" dedi.

"BU İNSANLARA REVA GÖRÜLEN HİZMETİN BU OLDUĞUNA İNANMIYORUZ"

Bölge halkının uzun yıllardır iktidara destek verdiğini söyleyen Karakuş, yolun mevcut durumuna tepki göstererek, "Bu insanlara reva görülen hizmetin bu olduğuna inanmıyoruz" diye konuştu.

Sorunun çözülmemesi halinde konuyu üst makamlara taşıyacaklarını ifade eden Karakuş, şunları kaydetti:

"Bu işin takipçisi olacağız. Gerekirse Külliye'ye, gerekirse bakanlığa; nereye şikayet edilmesi gerekiyorsa milletimiz adına bu şikayetleri yapacağımızı açıkça ifade ediyorum."

VATANDAŞLAR ARAÇLARINDAKİ HASARI ANLATTI

Karakuş'un açıklamasının ardından söz alan bölge sakinleri de bozuk yol nedeniyle araçlarının zarar gördüğünü söyledi.

Bir vatandaş, "Bir arabamı bu yolda sattım. İkinci arabamı aldım, geçen hafta iki lastiğim birden zarar gördü. Sıfır arabamın lastiklerini değiştirmek zorunda kaldım" dedi.

Başka bir vatandaş ise bahçesine ulaşmakta dahi güçlük çektiğini belirterek, "Vatandaşlar aynı ızdırabı çekiyor. Ne lastik kaldı ne araba ne de amortisör" ifadelerini kullandı.

İktidar partisine destek verdiğini söyleyen bir bölge sakini de "Biz yüzüstü bırakılmış kişileriz. Üç yıldır ne ızdıraplar çekiyoruz. Buraya bir avuç asfalt dökemiyorlar. Ben bir AK Partili olarak bunu söylüyorum" diye konuştu.

MUHTARDAN AÇIKKAPI'YA ÇAĞRI

Bölgedeki bir köyün muhtarı, yolun 2021 yılında yapıldığını ancak kısa süre içinde yeniden bozulduğunu söyledi. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı'nın yolun bu yıl yenileneceği yönünde söz verdiğini öne süren muhtar, aradan aylar geçmesine rağmen herhangi bir çalışma başlatılmadığını belirterek Açıkkapı'ya çağrıda bulundu.

Karakuş, yolun yenilenmesi için Elazığ Valiliği, İl Özel İdaresi ve ilgili bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunacaklarını bildirdi.