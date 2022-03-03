Yenidoğan bebeklerin ilk hediyesi Çifteler Belediyesi'nden - Son Dakika
Üye Girişi

Yenidoğan bebeklerin ilk hediyesi Çifteler Belediyesi'nden

03.03.2022 12:21
Yenidoğan bebeklerin ilk hediyesi Çifteler Belediyesi'nden

Eskişehir Çifteler Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından yeni doğan bebeklere ait ihtiyaçların giderilmesine katkı sağlamak amacıyla ailelere ziyaret gerçekleştiriliyor.

Eskişehir Çifteler Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından yeni doğan bebeklere ait ihtiyaçların giderilmesine katkı sağlamak amacıyla ailelere ziyaret gerçekleştiriliyor.

Müdürlük personeli, anne ve babaların mutluluklarına ortak olmak, ailelerin ihtiyaçlarına katkı sağlamak için "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında yenidoğan minikleri ziyaret ediyor. Yeni doğum yapan anneleri evlerine giderek, dünyaya gözlerini açan minik bebekler için hediyeler veriliyor. - ESKİŞEHİR

Yenidoğan bebeklerin ilk hediyesi Çifteler Belediyesi'nden
Yenidoğan bebeklerin ilk hediyesi Çifteler Belediyesi'nden

YORUMLAR
500
Çifteler Belediyesi askere gidecek gençleri unutmadı Çifteler Belediyesi askere gidecek gençleri unutmadı GAZİANTEP'TE 350 İŞİTME ENGELLİ ÇİFTE AĞLAYAN BEBEKLERİNDEN HABERDAR OLMASI İÇİN CİHAZ VERİLDİ GAZİANTEP'TE 350 İŞİTME ENGELLİ ÇİFTE AĞLAYAN BEBEKLERİNDEN HABERDAR OLMASI İÇİN CİHAZ VERİLDİ

Çifteler Belediyesi, Eskişehir, Bebek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yenidoğan bebeklerin ilk hediyesi Çifteler Belediyesi'nden - Son Dakika


Son Dakika
12:17 Beşiktaş taraftarı çok sinirlendi! Sosyal medyada Batshuayi'ye yapılan benzetmeler gündem oldu
12:01 Dolar 14,14'e çıktı! Yükseliş sürüyor
12:01 Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası Putin'in kızına sosyal medya linci
11:59 Bahçeli'den, Rusya-Ukrayna krizine 5 maddelik çözüm önerisi: Tek seçenek diplomasi ve diyalogdur
11:57 Rusya'dan protesto sesleri yükseliyor: Ukrayna bizim düşmanımız değil
11:54 Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Bakan Koca'nın gazeteciye verdiği cevap gündem oldu
11:52 Time dergisinden çok konuşulacak Ukrayna kapağı: Aydınlık karanlığa galip gelecek
11:41 Son Dakika: TFF, statlara girişte HES kodu uygulamasını kaldırdı! Ayrıca 12 yaş sınırı uygulanmayacak
11:39 Canlı yayında korkutan anlar! Bahar Candan ile tartışan gazeteci epilepsi krizi geçirdi
11:37 Erdoğan ve Bahçeli bugün Külliye'de görüşecek! İşte ele alınacak konu başlıkları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 12:27:38. #1.13#
SON DAKİKA: Yenidoğan bebeklerin ilk hediyesi Çifteler Belediyesi'nden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement