Yenidoğan Canlandırma Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika
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Yenidoğan Canlandırma Eğitimi Tamamlandı

Yenidoğan Canlandırma Eğitimi Tamamlandı

Afyonkarahisar'da NRP eğitimi 41 sağlık personeli ile başarıyla gerçekleştirildi.

03.03.2025 14:08
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Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) Eğitimi tamamlandı.

Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı (ÇEKÜS) Birimi tarafından düzenlenen ve AFAD binasından yapılan NRP (Neonatal Resusitasyon Program) Eğitimi 25-27 Şubat tarihlerinde başarıyla gerçekleştirildi. 3 gün verilen eğitime, merkez ve ilçelerde bulunan devlet hastanelerinden, AFSÜ ve özel hastanelerden anestezi doktoru, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, kadın hastalıkları ve doğum doktoru olmak üzere 8 hekim ile ebe, hemşire, anestezi teknisyeni, anestezi teknikeri, paramedik ve ATT'lerden oluşan toplam 41 sağlık personeli katıldı. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilerek toplu hatıra fotoğrafı çekildi. Asfiksiye bağlı ölümlerin ve sekellerin önlenerek bebek ölümlerinin önüne geçilmesi planlanan bu eğitimlerle sahada aktif olup doğumhanelerde bebeğe eli değen tüm sağlık çalışanlarının verdiği sağlık hizmetlerinin daha ileriye taşınması hedefleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yenidoğan Canlandırma Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika

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