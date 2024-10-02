Yenigün Gazetesi'nde Sansüre Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yenigün Gazetesi'nde Sansüre Tepki

Yenigün Gazetesi\'nde Sansüre Tepki

TGS, Yenigün gazetesinin manşetinin sansürlenmesini kınadı, basın özgürlüğü ihlali olarak nitelendirdi.

02.10.2024 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Türkiye Gazeteciler Sendikası(TGS) İzmir'de yayımlanan Yenigün gazetesinin "Boşluğa 'Işık' Sızdı" manşetinin yer aldığı bugünkü birinci sayfasının İhlas Matbaası tarafından basılmamasına tepki gösterdi. TGS'nin açıklamasında, "İzmir'de yayımlanan Yenigün gazetesinin bugünkü manşetinin matbaa eliyle sansürlenmesi, basın tarihine geçecek kara bir lekedir" denildi.

İzmir'de yayımlanan Yenigün Gazetesi'nin "Boşluğa 'Işık' Sızdı" manşetinin yer aldığı bugünkü birinci sayfasının İhlas Matbaası tarafından basılmadığı öğrenildi. Matbaanın "Boşluğa 'Işık' Sızdı" manşetinin yer aldığı sayfayı basamayacağını bildirmesinin ardından gazete yönetiminin kararıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının ve sözlerinin yer aldığı "Işıklar İçinde Uyu" manşetiyle yayımlandığı görüldü. Gazetenin "Boşluğa 'Işık' Sızdı" manşetinin İhlas Matbaası tarafından basılmamasına TGS tepki gösterdi.

TGS'den yapılan yazılı açıklamada "Türkiye basın tarihi matbaa baskınlarıyla, savcılık kararıyla gazete toplatmalarla, yayın yasakları ve gazete kapatmalarla doludur. İzmir'de yayımlanan Yenigün gazetesinin bugünkü manşetinin matbaa eliyle sansürlenmesi, basın tarihine geçecek kara bir lekedir. Öte yandan 2024 yılındayız ve bilginin yayılmasını engellemek mümkün değil. Hem sansürcülere bir ders vermek hem de Yenigün'deki meslektaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu duyurmak üzere, bugün okuyucuya ulaştırılmayan manşeti yayımlıyoruz" denildi.

TGS İzmir Şubesi'den yapılan yazılı açıklamada ise "Habere sansür bu kez matbaa eliyle yapıldı" denilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yenigün Gazetesi'nin bugünkü birinci sayfası, İhlas Matbaası'nın 'Bu sayfayı basmayız' itirazıyla karşılaştı. Sayfadaki manşet, gazetenin çıkmaması durumunda ağır cezai yaptırımlarla karşılaşılacağı için akşam saatlerinde değiştirilmek zorunda kaldı. Gazetecilerin tehdit edilmesinin, gazetelerin sansürlenmesinin giderek olağanlaşması, ülke demokrasisi için büyük bir tehlikedir. Bizler sesimizi kısmaya, susturmaya çalışanlara inat gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin basın tarihine kara bir leke olarak geçecek bu basın özgürlüğü ihlalini şiddetle kınıyor ve gazetenin okuyucuya ulaştırılamayan manşetini yayımlıyoruz. Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şubesi olarak Yenigün'deki meslektaşlarımızın yanındayız."

Kaynak: ANKA

Politika, Türkiye, 3-sayfa, Medya, Yerel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yenigün Gazetesi'nde Sansüre Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik
18:55 İsrail durmuyor, bu kez Suriye’ye saldırdı İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı
18:27 İsrail’den tehdit: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz İsrail'den tehdit: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
10:34 AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü: Hedefimiz enflasyondaki düşüşün devamını sağlamak AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü: Hedefimiz enflasyondaki düşüşün devamını sağlamak
10:18 Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:54 Galatasaray’ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya’dan escort çağırdı Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 20:13:31. #1.11#
SON DAKİKA: Yenigün Gazetesi'nde Sansüre Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement