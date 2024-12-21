Yenikarpuzlu'da Dolu Alarmı

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İpsala'nın Yenikarpuzlu beldesinde yağan dolu beldeyi beyaz bürüdü

EDİRNE - Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde aniden başlayan dolu nedeniyle sokaklar beyaza büründü.

İpsala'nın Yenikarpuzlu beldesinde beklenmedik bir şekilde etkili olan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Ani yağış ile birlikte cadde ve sokaklar beyaz bürünürken, dolu yağışından korunmaya çalışan vatandaşlar, en yakındaki iş yerlerine sığındı. Dolu yağışını cep telefonları ile kaydeden vatandaşlar, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.