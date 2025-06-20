Yenilikçi Sınıf Alp Mercan'la Açıldı - Son Dakika
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Yenilikçi Sınıf Alp Mercan'la Açıldı

Yenilikçi Sınıf Alp Mercan\'la Açıldı
20.06.2025 13:04
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Çanakkale'de 'Yenilikçi Sınıf', otel yangınında hayatını kaybeden Alp Mercan'ın adıyla açıldı.

Çanakkale'de Gazi Ortaokulu'nda kurulan 'Yenilikçi Sınıf'a Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında hayatını kaybeden Alp Mercan'ın adı verildi.

Çanakkale'de 10 bin 861 okul öncesi, 25 bin 802 ilkokul, 24 bin 152 ortaokul ve 21 bin 845 ortaöğrenim olmak üzere toplam 82 bin 660 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Gazi Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine Çanakkale Valisi Ömer Toraman, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta ve Alp Mercan'ın yakınları katıldı. Törende ilk olarak öğrenciler hazırladıkları gösterileri sundu. Daha sonra Mili Eğitim Bakanlığı (MEB) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitim programına uygun olarak tasarlanan 'Yenilikçi Sınıf'a Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden makine mühendisi Alp Mercan'ın adı verildi. 21. yüzyıl becerilerini geliştirmiş öğrencileri hazırlamak amacıyla kurulan sınıfta öğrenciler MEB tarafından geliştirilmiş MebKit ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) simülasyon merkezi ile kodlama alanında becerilerini geliştirecek. 3D teknolojisine sahip yazıcıda tasarım ve çıktı almayı sınıfta mevcut olan 12 laptop ve 8 bilgisayar ile öğrenecekler.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Alp Mercan'ın adını taşıyan yenilikçi sınıfın açılışında yaptığı konuşmasında, "Bugün açılışını yaptığımız yenilikçi sınıf uygulaması Milli Eğitim Bakanlığımızın yeni uyguladığı bir proje. Burada amacımız değişen şartlara, teknolojiye uyum kabiliyeti yüksek çocuklar yetiştirmek. Bu okulda eğitim öğretim gören evlatlarımız bu sınıfta kendilerini geleceğe hazırlamak için fırsatlar bulacaklar. Burada tabi bu eğitimleri alırken bunları öğrenirken de yalnızca bilgi temelli değil öte yandan iyi bir insan, iyi bir vatandaş olmak konusunda da Alp'i örnek alacaklar. Onun isminin bu sınıfa verilmiş olması bu yönüyle de değerli. Biz çocuklarımızı bir taraftan bilimsel alanda kendilerini geliştirmelerini ama öte yandan da iyi bir insan iyi bir vatandaş olarak önce kendisine ailesine ve daha sonra da milletine, devletine faydalı olmasını bekliyoruz. Bütün gayretimiz çabamız bunun için. Kıymetli öğretmenlerimiz bunun için çok gayret gösteriyorlar. Alp kendisini iyi yetiştirmiş, çok eğitim almış. Çanakkaleli bir hemşehrimiz olarak bizleri gururlandırmış birisi. Maalesef Kartalkaya'daki son hadisede hayatını kaybetti fevkalade üzüldük. Hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet diliyorum. Ölümü dahi bizler için bir ders niteliğinde oldu bir kahramanlık sergileyerek hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Alp Mercan'ın annesi Ceyhan Mercan ise "Alp'in adının böyle yenilikçi bir okulda yaşatılacak olması acımızı hafifletmese bile kalbimizde onur ve gurur yaşatacak. Alp'in merakını, azmini, insanlığa olan sevgisi burada okuyacak olan çocuklara ilham olacağına inanıyorum. Bu okulda yetişecek olan çocukların sadece bilgiyle değil vicdanla da büyüyeceklerine inanıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek sınıfın açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra Vali Toraman ve beraberindekiler sınıfı gezerek bilgi aldı. Program Vali Toraman, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta ve Alp Mercan'ın annesi Ceyhan Mercan'ın öğrencilere karne dağıtmasıyla sonra erdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yenilikçi Sınıf Alp Mercan'la Açıldı - Son Dakika

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