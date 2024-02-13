Yerel

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Şentepe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Başkan Yaşar, "Yenimahalle'de yaşamak bir ayrıcalıktır. Ben bir ağabeyiniz olarak Yenimahalle'yi gelişmişlikte birinci sıraya yükseltmek için sizden tekrar yetki istiyorum" dedi.

Başkan Yaşar, Şentepe Seçim Koordinasyon Merkezi'ni hizmete açtı. Seçim otobüsü üzerinden Şentepelilere seslenen Başkan Yaşar'a, CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Gökay Yıldırım, belediye meclis üyeleri ve Şentepe bölgesi muhtarları eşlik etti.

Şentepe'ye yapılan yatırımların bölgeye büyük değer kazandırdığını belirten Yaşar, şöyle konuştu:

"31 Mart Yerel Seçimleri, bir iktidar değişikliği seçimi değildir. Bu seçim, kentlerin daha güzel idare edilebilmesi için başarılı olan belediye başkanlarının kalması, başarısız olanların gitmesi demektir. 2009'daki Şentepe'yi vicdanınızda tartın ve 2024'ün Şentepe'si ile karşılaştırın. Yenimahalle merkeze nasıl hizmet ettiysem tüm mahallelere eşit hizmet götürdüm. Kimseyi ayırt etmeden herkese kapımı açık tuttum, gecemi gündüzüme kattım. Eğer beni başarılı görüyorsanız sizlere bir dönem daha hizmet etmek için buradayım. Gelişmişlikte 180'inci sırada olan Yenimahalle'yi 5'inci sıraya taşıdım. Yaptığımız hizmetler ortada. Sağlık bizim işimiz değil demedim, 43 aile sağlık merkezi yaptık. İlçemizde 5 havuzumuz var, bir tanesi de Şentepe de. Etüt merkezleri, kütüphaneler yaptık, Yenimahalle evleri açtık."

Yenimahalle'nin her bölgeden göç aldığına da değinen Yaşar, "Her bölgeden göç alıyoruz. Çünkü Yenimahalle'de yaşam var, burada komşuluk var, burada hizmet var. Yenimahalle'de birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi, barış var. Yenimahalle'de yaşamak bir ayrıcalıktır. Ben bir ağabeyiniz olarak Yenimahalle'yi gelişmişlikte birinci sıraya yükseltmek için sizden tekrar yetki istiyorum" diye konuştu.