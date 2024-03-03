Yenimahalle Belediye Başkanı Toptancı Hali\'ni Ziyaret Etti

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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ile birlikte sabahın erken saatlerinde Ankara'ya sebze ve meyve girişini sağlayan Toptancı Hali'ni ziyaret ederek hal esnafına hayırlı işler diledi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ile birlikte Toptancı Hali'ni ziyaret ederek hal esnafına hayırlı işler diledi. Başkan Yaşar, Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ASEMKOM) Başkanı Ceyhan Gündüz ve yönetim kurulu üyeleri ile kahvaltı yaparak hal esnafının sesine kulak verdi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Tarım ülkesi olan ülkemizin bu hale gelmesi çok üzücü. Üretici mutsuz, halci mutsuz, tüketici vatandaş mutsuz. Bu kadar bereketli toprakları olan ülkemizde bu sorunlar çözülürse vatandaş da tane ile sebze gramla meyve almak zorunda kalmaz" dedi.

Sebze-meyve fiyatlarındaki yükselişin önüne geçmek için Hal Yasası'nda değişiklik yapılması gerektiğini her fırsatta dile getirdiğini hatırlatan Başkan Yaşar, "Yeni düzenleme ne üreticiyi, ne aracıyı, ne de tüketiciyi mağdur etmemeli" diye konuştu.

Halde dükkanları tek tek dolaşarak esnafı ziyaret eden Yaşar, "Toptancı halleri hem üretici hem tüketici için çok önemli. Yaşadığınız sıkıntıları yakından biliyorum. Ortak akıl ile bu sorunlar çözülür" dedi.

"Hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntılı sürece de vurgu yapan Başkan Yaşar, "Umutsuzluğa gerek yok. Bizi ayırmaya, bölmeye çalışanlara karşı hep birlikte kutuplaşmadan, demokrasi şöleni havasında seçime gideceğiz. Vatandaşlık görevimizi yerine getireceğiz. Ülkemizin aydınlık yarınları için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA