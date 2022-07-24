Yenimahalle Belediye Personeli İlk Yardım Eğitimlerini Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Yenimahalle Belediye Personeli İlk Yardım Eğitimlerini Tamamladı

24.07.2022 12:57
Yenimahalle Belediye Personeli İlk Yardım Eğitimlerini Tamamladı

Yenimahalle Belediyesi personeli ilk yardım eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı. Yenimahalle Belediyesi meclis salonunda 2 hafta boyunca devam eden ve ilk yardım eğitmenleri Selda Bilir, Sakine Cengiz, Seher İş ve Naime Ak’ın verdiği eğitim programı kapsamında personele; hasta veya yaralının olay yerinde değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, boğulmalarda ilk yardım ile hasta/yaralı taşıma teknikleri anlatıldı

Yenimahalle Belediyesi personeli ilk yardım eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı. Yenimahalle Belediyesi meclis salonunda 2 hafta boyunca devam eden ve ilk yardım eğitmenleri Selda Bilir, Sakine Cengiz, Seher İş ve Naime Ak'ın verdiği eğitim programı kapsamında personele; hasta veya yaralının olay yerinde değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, boğulmalarda ilk yardım ile hasta/yaralı taşıma teknikleri anlatıldı.

Ayrıca; koma pozisyonu, havale, sara krizi, kan şekeri düşüklüğü, kalp krizi (göğüste şiddetli ağrı) gibi sıkça karşılaşılabilen durumlar için pratik bilgiler verildi. Fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin arttırılması, ilk yardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi amacıyla düzenlenen Temel İlk Yardım Uygulamaları eğitimini başarıyla tamamlayan 87 belediye personeli ise sertifikalarını Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'dan aldı.

"BU EĞİTİMLER HEM KENDİNİZE HEM DE İNSANLARIMIZA YARDIM EDEBİLMEK ADINA ÇOK DEĞERLİ"

Eğitimini başarıyla tamamlayan personeli tebrik ederek sertifikaları dağıtan Yaşar, "Bu eğitimler hem kendinize hem de insanlarımıza yardım edebilmek adına çok değerli. Afetlerin ne zaman ne şekilde olacağını hiçbirimizin bilmesi mümkün değil. Ancak can kaybını azaltmak için bilinçli bir toplum olmak mümkün. Onun için bu eğitimleri veriyoruz. Hepinize çalışmalarınız için teşekkür ediyorum" dedi.

YORUMLAR
500
Yenimahalle'de 'Yaza Merhaba' Konseri Yenimahalle'de 'Yaza Merhaba' Konseri
Kaynak: ANKA

Yenimahalle Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yenimahalle Belediye Personeli İlk Yardım Eğitimlerini Tamamladı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
12:34 Çanakkale'deki bu hayrata sosyal medyada yorum yağdı! 1 lirayla çalışıyor
11:59 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan iddialı çıkış: Yüzde 8'in üzerindeyiz
11:50 Kocaeli'de define uğruna 2 bin yıllık tarihi tümülüs talan edildi
11:38 Gelin ve damat düğünde yere kapaklandı! Konuklar büyük şaşkınlık yaşadı
11:33 Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a 'Ankapark' yanıtı: Anket göstermelik, orayı yok edecek
11:31 Ukrayna medyasından akılalmaz iddia! Erdoğan'ın karşısına Putin'in dublörü mü çıktı?
11:14 Luiz Gustavo'nun yeni adresi Suudi Arabistan! Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti
11:08 Maganda kurşunu bisikletiyle eve dönen 12 yaşındaki Onur'u hayattan kopardı
11:05 İETT otobüsünde çılgına çeviren olay! Şüpheliyi tekme tokat dövdüler
11:02 2,5 dakikada 100 bin liralık soygun! Hırsızlar her yerde aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 12:57:41. #1.11#
SON DAKİKA: Yenimahalle Belediye Personeli İlk Yardım Eğitimlerini Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement