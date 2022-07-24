Yenimahalle Belediye Personeli İlk Yardım Eğitimlerini Tamamladı

Yenimahalle Belediyesi personeli ilk yardım eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı. Yenimahalle Belediyesi meclis salonunda 2 hafta boyunca devam eden ve ilk yardım eğitmenleri Selda Bilir, Sakine Cengiz, Seher İş ve Naime Ak'ın verdiği eğitim programı kapsamında personele; hasta veya yaralının olay yerinde değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, boğulmalarda ilk yardım ile hasta/yaralı taşıma teknikleri anlatıldı.

Ayrıca; koma pozisyonu, havale, sara krizi, kan şekeri düşüklüğü, kalp krizi (göğüste şiddetli ağrı) gibi sıkça karşılaşılabilen durumlar için pratik bilgiler verildi. Fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin arttırılması, ilk yardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi amacıyla düzenlenen Temel İlk Yardım Uygulamaları eğitimini başarıyla tamamlayan 87 belediye personeli ise sertifikalarını Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'dan aldı.

"BU EĞİTİMLER HEM KENDİNİZE HEM DE İNSANLARIMIZA YARDIM EDEBİLMEK ADINA ÇOK DEĞERLİ"

Eğitimini başarıyla tamamlayan personeli tebrik ederek sertifikaları dağıtan Yaşar, "Bu eğitimler hem kendinize hem de insanlarımıza yardım edebilmek adına çok değerli. Afetlerin ne zaman ne şekilde olacağını hiçbirimizin bilmesi mümkün değil. Ancak can kaybını azaltmak için bilinçli bir toplum olmak mümkün. Onun için bu eğitimleri veriyoruz. Hepinize çalışmalarınız için teşekkür ediyorum" dedi.