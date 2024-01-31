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Yenimahalle Belediyesi, çocuklara sanat ve eğlence atölyeleri düzenliyor

Yenimahalle Belediyesi, çocuklara sanat ve eğlence atölyeleri düzenliyor

Yenimahalle Belediyesi, çocukların sömestir tatilini eğlenerek ve öğrenerek geçirmesi amacıyla gerçekleştirdiği YENİMEK Sanat ve Eğlence Atölyeleri yoğun ilgi görüyor. 6-16 yaş arası çocuklar için düzenlenen atölyelerde çocukların görsel ve zihinsel gelişimlerini geliştirmek ve el becerisi kazandırmak amacıyla çeşitli eğitimler veriliyor.

31.01.2024 13:04  Güncelleme: 13:26
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Yenimahalle Belediyesi, çocukların sömestir tatilini eğlenerek ve öğrenerek geçirmesi amacıyla gerçekleştirdiği YENİMEK Sanat ve Eğlence Atölyeleri yoğun ilgi görüyor.

6-16 yaş arası çocuklar için düzenlenen YENİMEK Sanat ve Eğlence Atölyeleri'nde çocukların görsel ve zihinsel gelişimlerini geliştirmek ve el becerisi kazandırmak amacıyla taş boyama, kitap okuma, oyun-resim, ebru, takı, seramik ve fotoğraf branşlarındaeğitimler veriliyor. Birbirinden renkli aktivitelerin ve programların hazırlandığı Sanat ve Eğlence Atölyeleri'nde çocuklar unutulmaz bir yarıyıl tatili deneyimleme fırsatını yakalıyor.

"ÇOÇUKLAR GELECEĞİMİZDİR"

Tatil boyunca çocuklar için birçok etkinliğin düzenlendiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yarıyıl tatilinde çocukların kişisel gelişimine ve eğitimine katkı sunmak amacıyla ilçemizin farklı noktalarında etkinlikler düzenliyoruz. Çocuk tiyatroları, sanat ve eğlence atölyelerinin yanında Evrensel Değerler Çocuk Müzemiz de sömestr tatilinde düzenlediği eğitim programları ile kapılarını çocuklarımız için açık tuttu. Türkiye'nin aydınlık ve çağdaş bir geleceğe taşımanın yolu çocuklarımızın tam donanımlı ve çağın gereklerine uygun bir şekilde eğitim almasından geçiyor. Çocuklarımızla ilgilenelim, onları vatanına milletine hayırlı bireyler olarak yetiştirelim. Yenimahalle Belediyesi olarak yatırımı her zaman çocuklarımıza yani geleceğimize yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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