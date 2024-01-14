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Yenimahalle'de İkinci Bahar Dayanışma Merkezleri Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Yenimahalle'de İkinci Bahar Dayanışma Merkezleri Yoğun İlgi Görüyor

Yenimahalle Belediyesi'nin 50 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik hizmet veren İkinci Bahar Dayanışma Merkezleri, ilçe sakinlerinden büyük ilgi görüyor. Kültür, sanat ve eğitim etkinlikleriyle binlerce kişiye mutlu bir ikinci bahar şansı sunan merkezlerde, yıl boyunca uzman eğitmenler tarafından çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, merkezlerin vatandaşların kişisel gelişimine katkı sağladığını ve yaş almış vatandaşlara değer verdiklerini belirtti.

Yenimahalle\'de İkinci Bahar Dayanışma Merkezleri Yoğun İlgi Görüyor
14.01.2024 - 12:30,
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Yenimahalle Belediyesi'nin, 50 yaş ve üstü vatandaşların boş vakitlerini geçirmeleri ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hizmete sunduğu İkinci Bahar Dayanışma Merkezleri ilçe sakinlerinden yoğun ilgi görüyor.

Karşıyaka, Yenimahalle, Serhat, Ata mahalleleri olmak üzere 4 farklı noktaya konumlandırılan İkinci Bahar Dayanışma Merkezleri, kültür, sanat ve eğitim etkinlikleri ile 4 binden fazla ilçe sakinine mutlu bir ikinci bahar şansı sunuyor.

ETKİNLİKLER YIL BOYUNCA DEVAM EDİYOR

İlçe sakinlerinin keyifle vakit geçirdiği İkinci Bahar Dayanışma Merkezlerinde vatandaşların kişisel gelişimine de önem veriliyor. Yıl boyunca alanında uzman eğitmenler tarafından düzenlenen halk oyunları, beslenme ve sağlık, psikoloji gibi birçok alanda onlarca etkinlik vatandaşlarla buluşuyor. Bunun yanında düzenlenen kültür gezileri ve sinema etkinlikleri üyelerin sosyal hayatına renk katıyor.

Yenimahalle'de gencinden yaşlısına her kesimden vatandaşın, yaşadığı ilçeden keyif alması için birçok projeye imza atıldığının altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yenimahalle'de 50 yaş üstü vatandaşlarımızın kendini geliştirmesi, boş vakitlerini faydalı geçirmesi amacıyla ilçenin dört bir yanına açmış olduğumuz İkinci Bahar Dayanışma Merkezleri, vatandaşlarımızdan yoğun ilgi görüyor. Bu merkezlerde düzenlenen seminerler üyelerimizin bilgi sahibi olmasını sağlıyor. Kültür ve sanat etkinliklerinden geri kalmasın düşüncesiyle birçok program düzenleniyor. Bu ülkeye hizmet etmiş ve ülkenin gelişimine katkı sunmuş tüm yaş almışlarımıza değer veriyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Yenimahalle'de İkinci Bahar Dayanışma Merkezleri Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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