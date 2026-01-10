Yenipazar\'da kent estetiği için imzalar atıldı

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Belediye Meydanı ve Atatürk Parkı başta olmak üzere sokaklar ve mesire alanlarında hayata geçirilecek projelerle Yenipazar'ı daha modern ve yaşanabilir bir kent haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yenipazar Belediyesi, ilçe genelinde hayata geçirilecek yeni projelerle meydanlardan parklara, sokaklardan mesire alanlarına kadar birçok noktayı daha modern ve yaşanabilir hale getirmeye hazırlanıyor. Belediye Başkanı Malik Ercan, ilçe genelinde yürütülecek yeni çevre düzenleme ve kentsel estetik çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Ercan, Yenipazar'ı daha güzel ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmaların aralıksız süreceğini vurguladı. Bu kapsamda, projeleri çizilen Belediye Meydanı ile Atatürk Parkı'nda mimari düzenleme, peyzaj çalışmaları ve çevre düzenlemesi yapılacağı bildirildi. İlçenin çehresini değiştirecek projelerle, vatandaşların daha konforlu ve estetik alanlara kavuşması hedefleniyor. Öte yandan Yeni Mahalle'de bulunan Pınar ve Petek sokaklarda "sokak sağlıklaştırılması" çalışmaları uygulanacak. Yapılacak düzenlemelerle sokakların daha düzenli, modern ve kullanışlı bir görünüme kavuşması amaçlanıyor. Çamlık Mesire Alanı'nda da önemli bir dönüşüm planlanıyor. Alanın bir bölümünün Millet Bahçesi olarak düzenleneceği, kalan kısmında ise çevre düzenleme çalışmalarının gerçekleştirileceği ifade edildi. Yenipazar için durmadan çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Malik Ercan; "Vatandaşlarımız için yorulmadan hizmet üretmeye devam edeceğiz. Yenipazar'ı daha yaşanır bir hale getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Her şey Yenipazar için" dedi. - AYDIN