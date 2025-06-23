Yenipazar Belediyesi\'nden Çamlık Mesire Alanı\'na Konforlu Piknik İçin Yeni Düzenleme

Yenipazar Belediyesi vatandaşların daha konforlu piknik yapabilmesi adına Çamlık Mesire Alanında geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan'ın talimatları ile ekipler tarafından Çamlık Mesire Alanında çalışma başlatıldı. Vatandaşların özellikle sıcak yaz aylarında aileleriyle piknik yaptıkları mesire alanında başlatılan çalışmalar önümüzdeki haftalarda tamamlanacak. Günde yüzlerce kişiyi misafir eden mesire alanında parke taşı döşeme, aydınlatma, ilaçlama, temizlik, boya ve badana işlemleri yapılacak.

Çalışmayla ilgili açıklama yapan Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, "Göreve geldiğimiz günden bugüne vatandaşlarımızın konforunu artırmaya yönelik çalışmalar yapmaya gayret ettik. Bu gayretimizi yapacak hizmetlerimizi planlarken de göz önünde bulunduruyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın daha konforlu piknik yapabilmesi adına Çamlık Mesire Alanında çalışmalarımıza başladık" dedi. - AYDIN