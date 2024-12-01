Yenipazar\'da 40. Geleneksel Deve Güreşi Şenlikleri Coşkuyla Gerçekleşti

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Yenipazar'da deve güreşi şenlikleri yapıldı

40. Yenipazar Geleneksel Deve Güreşi Şenlikleri'ni binlerce kişi izledi

AYDIN - Aydın'ın Yenipazar ilçesinde geleneksel hale gelen ve 40.'sı gerçekleştirilen deve güreşi şenlikleri renkli görüntülere neden oldu.

Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgeleri'nin vazgeçilmez kültürel etkinliklerinden olan deve güreşi festivallerinde heyecan aralıksız şekilde sürüyor. Deveci Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu tarafından 1 Aralık 2024 Pazar günü gerçekleştirilen Yenipazar 40. Geleneksel Deve Güreşi Şenlikleri renkli görüntülerle tamamlandı. Bölgenin namlı develeri ile kıran kırana güreş tutan konuk develer izleyiciyi coşturdu. Öğleden sonra başlayan yağmura rağmen bir süre daha devam eden güreşler yağmurun şiddetini artırması ile sonlandırıldı.

"Tüm kültürel etkinliklerimizi en iyi şekilde yapacağız"

110 pehlivan devenin 55 çatım ile kıran kırana mücadele ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Malik Ercan, emek veren ve şenlikleri izlemeye gelen herkese teşekkür ederek, "Bugün 40'ıncısını düzenlediğimiz Geleneksel Deve Güreşi Festivalimizi tamamladık. Geleneksel kültür olarak ilçede her sene deve güreşi şenliklerini düzenliyoruz. Devecilik kültürünü sonuna kadar devam ettireceğiz. Çünkü bizim arkamızda çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu var. Biz tüm kültürel etkinliklerimizi en iyi şekilde yapacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Zaten amacımız burada Yörük Kültürünü yaşatmak"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, şenliklerde emeği geçen belediye başkanlarına teşekkür ederek, "Yenipazar halkı burada. Muhteşem bir görüntü. Zaten amacımız burada Yörük kültürünü yaşatmak. Gelecek nesillere aktarmak. Çocuklarımıza göstermek, öğretmek. 40 yıldır da Yenipazar'da bu gelenek sürüyor. Bundan sonra da devam edecek. Ben buradan 21 Aralık 2024 tarihinde Aydın'da yapılacak olan dünya kupası güreşlerimize tüm Aydınlı hemşerilerimizi davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuk belediye başkanlarından Başkan Ercan'a destek

Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş, ilk kez deve güreşi izlediğini ifade ederek kültüre katkıda bulunan herkese teşekkür etti. Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan'ın ev sahipliğinde güreşleri izlemek üzere Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş başta olmak üzere Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Bozdoğan Belediye Başkanı M. Galip Özel, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, komşu illerden gelen belediye başkanları, Deveci Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Mehmet Sümer, vatandaşlar ve deve güreşi meraklıları izledi. Şenliklerle ilgili konuşma yapan belediye başkanları, ilçelerinde yapılacak olan deve güreşi şenliklerine de davette bulundu.